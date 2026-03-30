横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開する、横浜バニラは、フラッグシップ商品「塩バニラフィナンシェ」と、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』(以下、劇場版名探偵コナン第29弾)とのコラボレーションパッケージ・ショッパーを初お披露目する。

同商品は、劇場版名探偵コナン第29弾の公開にあわせ、2026年4月10日(金)に発売開始する。さらに、今回のコラボレーションを記念した、特別な購入特典も用意しているとのこと。

販売概要

販売場所：横浜高島屋店、他期間限定ポップアップストア

販売期間：2026年4月10日(金)～

販売価格：1,650円

※本パッケージは「塩バニラフィナンシェ」3個入りギフトボックスのみの展開

詳細は後日改めて発表。

コラボレーションパッケージ

今回のパッケージは、劇中に登場する横浜を背景に、江戸川コナンと萩原千速が入った横浜バニラオリジナルデザインです。

ブランドカラーのブルーをベースに、側面には作品を象徴するレンガ模様を配置。作品の世界観と横浜の空気感をシンプルに表現した。

名探偵コナンファンはもちろん、手にとっていただいた全ての人に作品の舞台である横浜を感じてもらえる一品。

コラボレーションショッパー

さらに、ショッパーも表裏で異なるイラストを施した特別仕様で登場。

表面には「大ヒット上映中」のコピーとともにスケートボードで疾走する江戸川コナンを、裏面には「大ヒット販売中」と題してコナンに扮した同社マスコットキャラクター『バニ丸』を描いた、コラボレーションならではの遊び心を加えたデザインに仕上がっている。

サイズは、用途に合わせて選べる2サイズを展開。持ち手には、コナンの蝶ネクタイをイメージした赤色を採用し、細部まで作品の世界観を表現している。

コラボレーションを記念した、特別な購入特典の詳細は後日改めて発表とのこと。