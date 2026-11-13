横浜バニラは11月15日から、「塩バニラクリーミーサブレ」をリニューアルした「塩バニラ生サブレ」を各店舗で順次発売する。生地の製法を見直し、やわらかな口溶けを追求した新商品で、8個入り(1,620円)と12個入り(2,400円)の2種類を展開する。

横浜発のギフトスイーツブランド「横浜バニラ」が、既存商品「塩バニラクリーミーサブレ」を改良。商品名とパッケージを刷新し、11月15日から「塩バニラ生サブレ」として販売する。

生地の製法を見直し、やわらかな「生食感」を追求

今回のリニューアルでは、従来の味わいを生かしながら、生地の仕込みや製法を見直した。じっくり寝かせた特製バニラチョコクリームを生地の中心に包み込み、焼き上げた後もやわらかさが続くように仕上げている。ほろりとほどけるサブレ生地と、とろりとしたクリームの組み合わせが特徴だ。仕上げには天然塩を一つずつ手でふりかけ、バニラの甘さと塩味のバランスを整えたという。

そのままでも、温めても楽しめる2通りの食べ方

「塩バニラ生サブレ」は、そのまま食べるだけでなく、温めても楽しめる商品となっている。そのままではサブレ生地のやわらかな口溶けを味わえ、温めることで異なる食感を楽しめる。気分や好みに合わせて食べ方を変えられるのも特徴とのこと。

8個入りと12個入りを展開、年末年始の手土産にも

商品は、8個入りギフトボックス(1,620円)と12個入りギフトボックス(2,400円)の2種類を用意。いずれも個包装で、年末年始の帰省や旅行の土産、職場での配り菓子などにも利用しやすい。

11月15日から各店舗で順次販売を開始し、今後は販売場所を拡大していく予定。