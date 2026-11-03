新作のたこ焼きベーグルを試作しようと、隣の魚屋へタコを買いに行った42歳の女性店主。そこで教えてもらったのは、タコを安く買えるらしい聞き慣れない名前だった。ところが、店に戻ってスタッフに尋ねてみると、予想外の答えが返ってきて――。10月25日放送のTBSラジオのラジオ番組『安住紳一郎の日曜天国』(毎週日曜10:00～11:55)で紹介されたリスナーの勘違いに、安住紳一郎アナウンサーも想像を膨らませた。

安住紳一郎アナウンサー

「タコに強いスーパーがあるんだ」魚屋で聞いた名前

この日のメッセージテーマは「私の勘違い」。福島県でベーグル店を営む42歳の女性リスナーから、新商品の試作中に起きた思わぬ出来事が寄せられた。女性は普段から、新しいベーグルのアイデアを考えているという。あるとき、たこ焼きベーグルを作ろうと思い立ち、試作用のタコを購入するため、隣の魚屋へ向かった。

その魚屋は、おいしくて質のよい商品をそろえている店だった。ただ、スーパーで買うより値段が高くなってしまうのではないかと気になり、女性は店の人に尋ねてみた。すると魚屋は、そんなに高いわけではないと説明し、「最近はモーリタニア産だと1キロ3,000円くらいなんじゃない」といった趣旨の話をしたという。

ところが、女性には聞き慣れない「モーリタニア」という言葉が、どこかのお店の名前のように聞こえた。

「タコに強いスーパーがあるんだ」

女性はそう思いながら、自分の店へ戻った。

スタッフの一言で判明した真実 安住アナも「信用できる感じ」

店に戻った女性は、早速スタッフに尋ねてみた。

「ねえねえ、モーリタニアって知ってる? タコがとっても安く売ってるみたいなんだけど」

すると、スタッフから返ってきたのは、女性にとって思いもよらない言葉。女性がスーパーの名前だと思っていたモーリタニアは、アフリカにある国の名前だった。

「国の名前か! 私は初めて聞きました!」

魚屋が話していたのは、安くタコを買えるスーパーのことではなく、タコの産地についてだった。

真実を知った女性は、「さっき魚屋さんに知ったかぶりして『今度行きます!』なんて言わなくてよかった」と、冷や汗をかいたことを明かした。そして、「知らないことって世の中にたくさんありますね」と、今回の勘違いを振り返った。

この投稿を聞いた安住アナは、モーリタニアを店名だと受け取ってしまった女性の気持ちに理解を示した。

耳で聞いただけでは、予想していなかった言葉を正確に受け取るのは難しい。安住アナは、実在しそうな店名をいくつか思い浮かべながら、「モーリタニア」が日本の店の名前のようにも聞こえることを面白がった。

さらに、漢字を当てはめれば立派な商店の名前になりそうだと想像し、魚を扱う専門商社のようにも感じられるとトークを展開。「信用できる感じ」と、もっともらしい響きに感心する場面もあった。

新商品の開発のために魚屋へ足を運んだことから生まれた、思いがけない勘違い。女性にとっては冷や汗をかく出来事だったが、安住アナたちの想像力によって、架空の「タコに強い店」のイメージがどんどん広がっていった。