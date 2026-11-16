電車に乗ると、同じ車両にいる人たちの靴を見比べ始める妻。その理由は、誰かの靴を一足もらえるならどれを選ぶか、という不思議な妄想だった。15日放送のTBSラジオのラジオ番組『安住紳一郎の日曜天国』(毎週日曜10:00～11:55)では、そんな妻の習慣に15年間付き合ってきた男性の投稿が紹介され、安住紳一郎アナウンサーも興味を示した。

安住紳一郎アナウンサー

電車内で始まる妻の不思議な妄想

この日のメッセージテーマは「私の妄想」。男性リスナーから、妻の少し変わった習慣についての投稿が届いた。

男性によると、妻は電車に乗ると、同じ車両にいる乗客の靴を観察するという。ただ、単に靴が好きというわけではない。妻が考えているのは、その車両にいる誰かの靴をもらえるとしたら、どれにするかということだった。

実際に靴をもらう予定があるわけではなく、理由も目的も分からない。夫にとっては、まったく謎の妄想だった。

結婚15年、ついには夫まで…

ところが、妻の妄想に付き合う時間は、結婚生活の中で積み重なっていった。

「意味も目的も分からない謎の妄想に結婚してから15年付き合わされ、今は自分も他人の靴を選ぶようになりました」

気づけば、妻だけでなく夫まで、電車内の靴を見比べるようになっていたのだという。男性は投稿の最後に「助けてください!」と求めて笑いを誘った。

安住アナも想像を膨らませる

投稿を聞いた安住アナは、最初こそ驚いたものの、すぐにその面白さを理解した様子。「ボーッと見てると退屈だけど、実際にこのあと自分のものになると思うと、『ちょっと後ろ見せてください』とか本気で選びそう」と自身の行動をシミュレーションした。

さらに、美術館で絵を見る際にも、帰りに一枚もらえるとしたらどれにするか、という視点を持つと鑑賞が楽しくなると紹介し、投稿者の妻の妄想を新たな楽しみ方として受け止めていた。

15年間、妻の想像の世界に付き合ってきた夫。いつの間にか同じことを考えるようになったという結末は、夫婦の日常に生まれた小さな変化を感じさせるものだった。