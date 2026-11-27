みなさんは、初対面の相手と雑談をするとき、どのような話題を振りますか? 外さないのが、天気の話? 仕事の話? 好きな食べ物の話……?

個人的には「卵かけご飯アレンジ」の話をおすすめしたいです。なぜなら、意外と人それぞれ「譲れない1杯」を持っていることが多いように感じるから。そこで、今回は、2026年11月2日にマイナビニュース会員400人にとった「卵かけご飯」についてのアンケートの結果を紹介します。アンケートの結果から、卵かけご飯に関するさまざまな"こだわり"が見えてきました。

卵かけご飯アレンジ

卵かけご飯の「おすすめアレンジ」が「ある」人は56.6%

「卵かけご飯の『おすすめアレンジ』（鰹節をのせる、少し焼く……など）はありますか?」と尋ねたところ、56.6%の人が「ある」と回答しました。やはり過半数の人が自分なりの「こだわりの1杯」を持っているようです。

どれがおいしい? 卵かけご飯アレンジ選手権

そこで、ここからが本題。みなさんにおすすめのアレンジ方法を聞いてみました。その中から勝手にいくつかピックアップし、1日1杯を一週間試してみました!

「ツナ缶を油ごと入れて混ぜる」(40代/女性/大阪府)

ツナを入れる。筆者は「なんとも斬新な……!」と感じたのですが、何件か同じ回答をいただいており、ツナ×卵かけご飯は意外と王道なのかもしれません。

中でも上記の回答をピックアップしたのは、シンプルな回答からも「油ごと」というワードに詰まったこだわりを感じたから。実際に試してみました。

食べてみると……

なるほど、やはり「油ごと」が大事そう。油があることで味が濃くなり、奥深い味わいに。ただ、油っぽくなってしまうためツナは入れすぎ注意。ツナ缶の3分の1くらいからお好みで増やしていくのがおすすめです。

ただ、これだけだと個人的には少し物足りず、調味料を加えたくなってしまいました。もちろん醤油は間違いなく合いましたが、個人的にはめんつゆや白だしがおすすめ。一気に「和」の世界に連れて行ってくれました。ツナや卵本来の味わいを試したい方は、塩がおすすめです。

前代未聞度：★★☆☆☆

手軽度：★★★★☆

おすすめ度：★★★☆☆

「卵かけご飯には塩とごま油、ごま油の香ばしさと塩味が卵の甘みを引き出します」(40代/男性/新潟県)

このアレンジは複数名から寄せられており、みなさんのイチオシのようです。

驚くような組み合わせではありませんが、回答にあった通り、鼻に抜けるごま油の香りと塩のアクセントが癖になります。また、醤油をかけて食べるより卵本来の味わいを楽しめるように感じました。

前代未聞度：★☆☆☆☆

手軽度：★★★★☆

おすすめ度：★★★★☆

「かつお節とチーズをかけてオーブンで焼いて、京都の七味をかける」(40代/男性/神奈川県)

オーブンと"京都の"七味は用意できなかったのですが、絶対おいしそうだったのでできる範囲で試してみました。

卵かけご飯のうえに、かつお節ととろけるチーズ、そしてスーパーで見かけた最安値の七味をかけてみました。

まずは、ひとくち。チーズの酸味と七味の刺激、卵のやさしい味わいがマッチし、とてもおいしい! かつお節が和風にまとめてくれます。お好みで塩や醤油をかけても安定においしそうです。

これをオーブンで焼きたくなる気持ち、めっちゃわかる……。オーブンの購入を検討しつつ、いったんはフライパンで少し焼いてみました。

フライパンで代用

フライパンだと、ほぼ卵焼きになってしまいましたが……食感の違いを楽しめてこれはこれであり! 筆者が勝手にフライパンで焼いてみたのですが、チーズ部分だけを炙ったり、オーブンやトースターで焼き目をつけたりすると、さらにおいしくなりそうです。個人的には今回のアレンジの中で、一番おすすめです。

前代未聞度：★★★★☆

手軽度：★☆☆☆☆

おすすめ度：★★★★★

「バターとブラックペッパーを追加する」(60代/男性/愛知県)

これも間違いなさそう。

今回紹介した中で、「コク」部門1位! 口にした瞬間から、バターの香りがふわっと広がり、味わいに深みがでます。ブラックペッパーは多めがおすすめ。味わいにメリハリが出ます。ブラックペッパーだけでなく、塩や醤油を加えても良いかもしれません。

前代未聞度：★☆☆☆☆

手軽度：★★★☆☆

おすすめ度：★★★★☆

「砂糖醤油で食べると美味しいです」(40代/男性/神奈川県)

さて、ここからは意外部門。「本当に? うまいの?」と半信半疑になりながらも試してみました。

「砂糖醤油!?」と複雑な気持ちながらも、いざひとくち。

見た目は、ふつうに卵かけご飯。ひとくちいただくと……

「甘い!!」

当然なのですが、「卵かけご飯」と思って口にすると、その甘さにびっくりします。ただ、よく混ぜて食べてみると、確かに合わなくはないです。考えてみると卵焼きに砂糖を入れることもよくあるため、合わない組み合わせではないのかもしれません。

はじめは「不思議な味」という印象でしたが、だんだん癖になってきました。「すき焼きのたれとして使った卵を最後に締めとしてご飯にかける……」あの瞬間に似ている印象でした。

前代未聞度：★★★★★

手軽度：★★☆☆☆

おすすめ度：★☆☆☆☆

「納豆、お酢、マヨネーズを混ぜて一緒に食する」(60代/男性/東京都)

これもまた意外な組み合わせ。個人的にはなしでした。

というのも、卵に納豆は間違いない組み合わせ。そして、卵にマヨネーズもまろやかになってコクが増す感覚がありました。しかし、お酢によって改めて酸味を加える必要はないように感じました。個人的にはマヨネーズの酸味だけで十分でした。

一方で、「お酢」を足すという回答はいくつか挙がっていたので、量や好みによってはありなのかもしれません。

前代未聞度：★★★★★

手軽度：★★☆☆☆

おすすめ度：★☆☆☆☆

番外編「卵黄と卵白に分け、納豆と混ぜて食べる」

最後に、筆者のおすすめの食べ方を紹介します。少し手間はかかりますが、下記の3ステップでの食べ方が一番おすすめです。

(1)卵を割るときに「卵黄」と「卵白」に分ける

(2)卵白を泡立てたところに、納豆（付属のたれやからしも）を入れ、混ぜる。そこに卵黄も入れる

(3)(2)をご飯にかけ、お好みで醤油をかけて食べる

卵白と納豆を混ぜることで、ふわふわ感が増します。卵黄を割って軽く混ぜて食べると、卵本来のコクを感じられます。個人的にはあまり混ぜすぎず、少し崩すくらいがおすすめです。

さて、6種類の卵かけご飯アレンジをご紹介しましたが、気になるアレンジは見つかりましたでしょうか?

多くの人が、ツナ缶や砂糖、七味などの意外な食材との合わせ技や、「焼く」などの意外な調理法で卵かけご飯アレンジを楽しんでいることがわかりました。みなさんの「お気に入りの1杯」を見つける際の参考になれば幸いです。

「卵かけご飯」についてのアンケート

調査時期: 2026年11月2日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 400人

調査方法: インターネットログイン式アンケート