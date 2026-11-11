「友達の話なんだけど」と切り出しながら、実は自分の経験や悩みを話したことはあるだろうか。恋愛の本音や人に知られたくない失敗など、そのまま話すには少し勇気がいる話題もある。マイナビニュースでは2026年11月2日、会員300人を対象にインターネット調査を実施。

回答結果とともに、自由回答から「友達の話」として伝えた場面を3つのパターンに分けて紹介する。

自分の話を「友達の話」として伝えた経験、44.5%が「ある」

「自分の経験や悩み、意見を『友達の話』として誰かに伝えたことはありますか?」と尋ねたところ、「ある」は44.5%(134人)。「ない」は46.2%(139人)、「覚えていない」は9.3%(28人)だった。

今回の回答者では、4割超が自分の話を「友達の話」として伝えた経験を持っていた。

では、どのような話題で「友達の話」と切り出したのだろうか。ここからは、寄せられた自由回答を3つのパターンに整理して紹介する。なお、各パターンは回答内容をもとに編集部が分類したもので、回答数の順位を示すものではない。

パターン1:恋愛の本音を知られるのが恥ずかしいとき

好きな人のことを知りたい、恋愛について相談したい。でも、自分の気持ちを知られるのは恥ずかしい。そんな場面で「友達の話」を使ったという回答が寄せられた。

「好きな人が誰を好きか聞きたくて『友達にタイプな子を聞いてくれてと言われて...』と言って聞き出した」(女性/54歳)

「お付き合いして振られた話を、友人の話として話したが、詳細まで具体的に話しすぎた。」(男性/54歳)

「その昔、私が付き合っていた彼女について、私以外の方と付き合っているかのように友達に話をして、反応を見たことがありました」(男性/75歳)

好意を隠して相手の気持ちを探るケースもあれば、失恋や気になる人の話を打ち明けるために使うケースも。ただ、他人の話のはずが詳しくなりすぎて、自分のことだと察されそうになる場面もあったようだ。

さらに、中には下記のような恋愛とはまた違う「好意」を伝える際に利用したパターンも。

「周囲には好感を持たれていない有名人が最近気になるのだが、正直にそれを伝えたら『気持ち悪い』などと言われそうなので友達の話として伝えた。」(女性/52歳)

パターン2:自分の失敗や、打ち明けにくい悩みを相談したいとき

解決方法や意見は聞きたいが、自分のことだとは知られたくない。仕事のミスや家庭の悩みについて、第三者の話として相談したという声もあった。

「自分がミスをして解決方法を聞きたかったが、自分がミスをしたと思われたくなかったので、他人のミスとして解決方法を教えてもらった」(男性/50歳)

「自分の家族の介護のことを、知り合いの話として友人に相談したことはありました。」(男性/57歳)

「私の母親が毒親だと知られたくなくて、あくまでも友達の親が毒親だと話したことがある｡相談した友人はその話をとても共感してくれて、自分の気持ちが楽になった経験がある｡」(女性/67歳)

「転職について迷っている話をしたが、結局私の話だと分かり、友達が就職先を紹介してくれた」(男性/50歳)

失敗したことを知られたくない気持ちと、誰かの力を借りたい気持ち。その間で「友達の話」という形を選んだ回答が見られた。家庭の事情など、すぐには自分の話として打ち明けにくい悩みを相談する入口になったケースもある。

パターン3:相手への意見を、遠回しに伝えたいとき

相談だけでなく、目の前の相手に直してほしいことを伝える際に、別の人の話に置き換えたという回答もあった。

「友人に改善して欲しいことがあって、『ほかの人から相談された』という形で話をしたら、『お前がそう思ってるんだろ』といわれた」(男性/53歳)

「話し相手が改善すべき癖を無関係な人物に置き換えて。その後は変化なし」(男性/48歳)

「違う組織の人に自らの人間関係の悩みや改善策を相談する場合に使ったことがあります。特に上司の理不尽な要求や指示、命令に対して反論できない場合でした。相談した相手は誰からも相談されるほどの人物だったので、『もしかして〇〇さんのこと?』といった具合に人物を特定されてしまったことがあります。もうバレてしまえばそこから先は本当の意味で本音で話せたので、反対にバレて良かったと思っています。ただ、最初から本音で話す相手の選び方は慎重にした方が良いと思います。」(男性/64歳)

直接言うと角が立ちそうなことを、第三者の話として伝えようとしたケースだ。ただ、回答には自分の意見だと見抜かれた例や、伝えても変化がなかった例があり、遠回しに話すことで意図どおりに伝わるとは限らないようだ。

「自分の話でしょ?」と指摘された経験は20.9%

「友達の話」として伝えた経験がある134人に、自分の話だと相手に気づかれたことがあるかを尋ねた。

最も多かったのは「指摘はされていないが、気づかれたと思うことがある」で44.0%(59人)。次いで「気づかれたと思うことはない」が25.4%(34人)、「『自分の話でしょ?』と指摘されたことがある」が20.9%(28人)、「分からない・覚えていない」が9.7%(13人)だった。

指摘された人と、指摘はされていないものの気づかれたと思う人を合わせると、64.9%(87人)となる。ただし、このうち59人は回答者本人の受け止めであり、実際に相手が気づいていたかを確認した結果ではない。

自由回答には、気づかれたと感じつつも、相手の対応に救われたという声も寄せられた。

「なんとなく気付いたようだったが、察してくれて詳しくは聞かれなくてよかったと思った。」(男性/39歳)

「バレてはいるが知らないフリをしてくれる優しさに気付いた。」(男性/45歳)

自分の話だと見抜かれたら気まずい一方で、あえて深く聞かない相手の振る舞いを、ありがたく感じた人もいたようだ。

「友達の話」は、本音を話すためのワンクッションにも

今回の調査では、44.5%が自分の経験や悩み、意見を「友達の話」として伝えたことがあると回答した。

自由回答からは、恋愛の本音を隠したい、失敗や家庭の悩みを相談したい、相手への意見を遠回しに伝えたいなど、さまざまな場面が見えてきた。「自分のことだと知られたくない」と「誰かに聞いてほしい」の両方の気持ちが表れた回答もある。

一方で、話が具体的になりすぎて察されたり、遠回しな伝え方では相手に変化がなかったりしたケースも。そして、意外にも「バレてから本音を話せたので、結果的にはよかった」と考えている人も多い印象だった。

調査概要

友達との会話についてのアンケート

調査時期:2026年11月2日

調査対象:マイナビニュース会員

調査数:300人

調査方法:インターネット調査