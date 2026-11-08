社会人であれば多くの人が、休日に仕事の連絡を受けた経験があるかもしれません。緊急性や重要度の高い案件であれば、「私は本日は休みなので……」とは言いづらく、休日返上で対応に追われた、ということもあるのではないでしょうか。

とくに最近は電話やメールだけでなく、チャットなど連絡ツールも即時性が高くなっていて、スルーするのも難しいのが現状です。

そこで今回は、20〜49歳の男女、社会人のマイナビニュース男女会員300人を対象にアンケート調査を実施。「休日に職場から来る連絡、出る? 出ない?」と題して、その実態を聞きました。

Q1.直近1カ月で、休日に仕事の電話・メール・チャットなどを受けた日は何日ありましたか? 休日とは、勤務予定のない日を指します。休日出勤の日や、あらかじめ決まっている待機・当番の日は除いてください

1位「0日」(32.9%)

2位「2〜3日」(16.9%)

3位「1日」(15.6%)

4位「6日以上」(11.6%)

5位「4〜5日」(10.3%)

6位「覚えていない」(7.6%)

7位「この1カ月に休日がなかった」(5.0%)

Q2.その連絡は、誰から来ましたか?(複数選択可)

1位「上司」(50.6%)

2位「同僚」(44.5%)

3位「取引先・顧客」(33.5%)

4位「部下・後輩」(29.9%)

5位「その他」(1.2%)

Q3.休日に受けた仕事の連絡に、普段どのように対応していますか?

1位「原則、すぐに返信・対応する」(32.3%)

2位「原則、当日中に返信・対応する」(26.8%)

3位「緊急性が高いものだけ休日中に対応する」(23.8%)

4位「原則、次の勤務日に返信・対応する」(10.4%)

5位「自分の返信・対応が必要な連絡はなかった」(6.7%)

Q4.勤務予定のない休日の連絡対応について、職場のルールはありますか?

1位「明確なルールはない」(53.8%)

2位「ルールがあるか分からない」(13.0%)

3位「緊急時だけ対応する決まりがある」(11.0%)

4位「職場のルールが当てはまらない働き方である」(9.6%)

5位「原則、休日中に対応する決まりがある」(6.6%)

6位「原則、次の勤務日に対応すればよい決まりがある」(6.0%)

Q5.休日の仕事連絡について、最も負担に感じることはどれですか?

1位「特に負担は感じない」(25.6%)

2位「いつ連絡が来るか気になり、落ち着かないこと」(18.6%)

3位「返信するべきか判断に迷うこと」(15.0%)

3位「外出などの予定を中断・変更すること」(15.0%)

5位「返信しないと、評価や人間関係に影響が出ないか気になること」(13.6%)

6位「対応に時間がかかり、休養の時間が減ること」(12.0%)

7位「その他」(0.3%)

Q6.休日にどんな連絡が来て、どう対応したか、具体的な出来事を教えてください。助かった対応やルールの例もあれば教えてください。(記述回答)

■「急遽対応した」

・「サービス業でお店は常に動いているので報告・対応連絡がある」(39歳男性/サービス(その他)/販売・サービス関連)

・「休日が関係ない職種の取引先もあるので、対応するようにしています」(49歳女性/その他メーカー/事務・企画・経営関連)

・「休み明けのプレゼンの進め方の変更について連絡かあり、休日返上で資料作りを行った」(42歳男性/ソフトウェア・情報処理/IT関連技術職)

・「お客様からの商品品到着についての問い合わせだったので早急に対応しました」(43歳男性/ソフトウェア・情報処理/IT関連技術職)

・「急遽、スタッフが突発で休みという内容で、代わりに自分が勤務した」(41歳男性/医療・福祉・介護サービス/専門サービス関連)

・「日程の変更連絡がきたのですぐに対応したが、基本は次の営業日返信なので対応に困った」(41歳男性/医療・福祉・介護サービス/専門サービス関連)

・「出勤を命じられ、親族の葬儀中だったが急いで出社した」(42歳男性/流通・チェーンストア/販売・サービス関連)

・「取引先から連絡があり急遽会社に商品を取りに行って客先に配達した」(35歳女性総合商社/事務・企画・経営関連/)

・「ナースコールの不具合で、ライフラインでもあるし私しか知識がないシステムだったので、休日返上で現場へ向かい対応した」(49歳男性/コンピューター機器/IT関連技術職)

・「休日明けに顧客に対するプレゼンの内容の確認連絡。休み明けに確認する時間的余裕はあるので、ワザワザ連絡しなくてもいいのに。イラッとした」(47歳男性/コンピューター機器/メカトロ関連技術職)

・「住宅管理をしていて、深夜2時に火災報知器を誤報させた住人がいたため出勤させられた」(48歳男性/その他/その他・専業主婦等)

・「休日の午前中、担当しているクライアントから『システムに不具合が発生し、業務が止まっている』と個人の携帯に連絡が入りました。急を要する事態だったため、すぐに自宅のPCから状況を確認し、社内のシステム担当者と連携して復旧作業を行いました。(助かった対応・ルール)部署内で『緊急時の緊急連絡ルート』が明確に決まっていたため、休日にどのエンジニアに連絡すべきか迷わずに済み、迅速に解決できました」(49歳男性/ソフトウェア・情報処理/専門サービス関連)

・「職場のネットワークのトラブルについての相談が来て、緊急性が高く現場を確認しないと分からない問題だったため、急遽出勤して対応しました」(43歳男性/医療・福祉・介護サービス/IT関連技術職)

・「取り引き先から連絡あり急ぎで調べてほしいと言われ、会社と取り引き先に行かざるを得なかった。助かる対応やルールがなかったので半日休みがなくなった(泣)」(48歳女性/その他/営業関連)

・「教師をしています。モンスターペアレント対応には辟易しています。休日にも対応することがあります」(44歳女性/教育/専門サービス関連)

・「自分しか情報を知らない事案の場合、緊急性が高いと判断して返事を当日に書いている」(36歳女性/サービス(その他)/IT関連技術職)



■「連絡などに留めた」

・「業務の進捗状況の確認。緊急性が無いので大まかに伝えて終わった」(46歳女性/サービス(その他)/事務・企画・経営関連)

・「急ぎじゃないのに、その人の都合で連絡をしてきた。『対応は休み明けでよい』と言われたのでとりあえず返答して、休み明けに対応した」(49歳女性/その他/クリエイティブ関連)

・「事務的なことで深刻なものではなかったけど、締日が迫っていたので口頭での指示をした」(45歳女性/医療・福祉・介護サービス 事務・企画・経営関連)



■「対応しなかった」

・「申し送りのことをグループLINEで送ってくる。スルーしたけど、気分的に嫌」(48歳女性/ガラス・化学・石油/技能工・運輸・設備関連)

・「急用ではない内容だったので、すぐには返信しなかった。休日をだめにされた気分になる」(40歳女性/専門店(ファッション・服飾関連)/販売・サービス関連)

・「すぐに対応が必要か聞いて、そうでもないけどできれば今日出社してやってほしいと言われたので、『明日出社したときにやります』と言って断った」(44歳男性/レジャーサービス・アミューズメント・アート・芸能関連/販売・サービス関連)

・「『これ、わざわざ日曜日に送んなきゃダメなメッセージですか?』って返した」(33歳男性/教育/事務・企画・経営関連)

・「月曜からで良いものだったので無視」(43歳男性/教育/専門サービス関連)



■「状況に応じて対応」

・「シフト変更が可能か確認の連絡=急を要することなのですぐ返信した。職場に行かないと対応できない内容=あえて返事はしなかった」(33歳女性/医療・福祉・介護サービス/専門サービス関連)

・「自宅で対応できる案件なら早急に対応して返信する。それ以外は出社日以降に対応の旨を返信」(43歳男性/ガラス・化学・石油/事務・企画・経営関連)

・「休日に連絡が来るときに、その内容というのは色々ありますが、勤務先で爆発事故が起きた、大規模火災が発生したときは休みだったけど、同僚と話し合って現場に集まることにしました。今の社会であれば、見積もり、役員の新幹線やゴルフの手配、会議の資料作り等は十分に拒否しやすいし、若手社員のアイデアで、そういうことは『休日にいっさい誰もしない』という決まりがかなり定着した。ツールとしては留守番電話や対応不可のガイダンスを携帯電話に設定しておくのもいいですね」(38歳男性/建設・土木/IT関連技術職)



■「その他」

・「2年前に無断キャンセルした客が、同じ商品を買いに来ると連絡して来た。許可したのに来られず、連絡も取れないので、キャンセル料をもらうことにした」(39歳女性/エステティック・美容・理容/販売・サービス関連)

・「できればやりたくないと感じる」(35歳男性/インターネット関連/IT関連技術職)

・「部下から相談のメールが来て、内容的に緊急でなかったので、わざわざ何で休みの日にと思いモヤモヤした」(46歳男性/輸送用機器(自動車含む)/技能工・運輸・設備関連)

・「連絡相談などの連絡はしょっちゅう来るので、気にならなくなりました」(45歳男性/人材派遣・人材紹介/営業関連)



■総評

今回は、マイナビニュース男女会員に「休日に職場から来る連絡」について聞きました。

まず、「直近1カ月で、休日に仕事の電話・メール・チャットなどを受けた日は何日ありましたか?」と言う問いには、32.9%が「0日」と回答。「2〜3日」(16.9%)、「1日」(15.6%)と合わせ、7割近くは「3日以内」に収まっています。その一方で1割以上は「6日以上」(11.6%)あると答えています。

その相手は「上司」(50.6%)、「同僚」(44.5%)、「部下・後輩」(29.9%)と社内からの連絡が多く、また「取引先・顧客」からのものも33.5%ありました。

連絡を受けた後の対応としては、1位「原則、すぐに返信・対応する」(32.3%)、2位「原則、当日中に返信・対応する」(26.8%)、3位「緊急性が高いものだけ休日中に対応する」(23.8%)、4位「原則、次の勤務日に返信・対応する」(10.4%)の順番となっています。

休日の連絡対応について職場のルールの有無を確認したところ、「明確なルールはない」(53.8%)が過半数を占める結果に。また、最も負担に感じることについては、「特に負担は感じない」(25.6%)が最多となったものの、「いつ連絡が来るか気になり、落ち着かない」(18.6%)、「返信するべきか判断に迷う」(15.0%)、「外出などの予定の中断・変更」(15.0%)などを挙げる意見もありました。

「休日にどんな連絡が来て、どう対応したか」、具体的な出来事を尋ねる設問では、多種多様なエピソードが寄せられました。とくに緊急時の対応マニュアルやルールなどが定まっていないケースでは現場の判断が求められ、担当者の負担も大きいようです。

一方で緊急性が高くないと判断した案件では、最低限の返信に留めたり、あるいは完全にスルーしたりといった対応も見られました。

本来は業務時間外での出来事ではあっても、緊急度の高い案件では即時対応を迫られることは起こり得ます。その意味でも会社として「勤務予定のない休日の連絡対応についての社内ルール」はきちんと整えておく必要があるかもしれませんね。

調査時期：2026年10月19日

調査対象：20〜49歳 男女、社会人

調査数：300人

調査方法：インターネットログイン式アンケート

※写真と本文は関係ありません