10月23日に、新型iPhone「iPhone Duo」が36万4,800円からという価格で登場した。スマートフォンの高機能化が進む一方、端末価格の高さが気になる人も多いのではないだろうか。では、実際にスマホの購入にいくらまでお金をかけられるのだろうか。今回は、男女400人を対象に、スマートフォンの購入予算や買い替え周期、次に選びたいブランドについてアンケートを実施。高額な新型スマホに対する率直な意見も紹介する。

スマホの購入予算、約7割が「10万円未満」

まず、スマートフォンを購入する場合、端末代としていくらまで負担してもよいと思うか尋ねた。なお、端末を返却せずに購入する場合の割引後の支払総額を対象とし、通信料金や補償料金などは含まない。

最も多かったのは「1万円未満」(16.5%)で、「3万円以上～5万円未満」(13.8%)、「1万円以上～3万円未満」(13.3%)が続いた。また、「7万円以上～10万円未満」も16.3%を占めた。

価格帯を合算すると、10万円未満を選んだ人は69.5%と約7割に達した。一方、「10万円以上～15万円未満」は10.0%、「15万円以上～20万円未満」は6.0%、「20万円以上～30万円未満」は3.8%だった。

さらに、「30万円以上」と回答した人はわずか1.3%。「上限は決めていない」(6.0%)という人もいるものの、今回の調査では、端末代に10万円以上をかけることに慎重な人が多い結果となった。

現在使っているスマホは「iPhone」が最多、次に買いたいブランドも1位

続いて、現在主に使っているスマートフォンのブランドを尋ねた。

最も多かったのは「iPhone(Apple)」で40.3%。次いで「AQUOS(シャープ)」(13.0%)、「Google Pixel(Google)」(12.3%)、「Xperia(ソニー)」(10.3%)、「Galaxy(Samsung)」(8.3%)という結果になった。

では、次にスマートフォンを買い替えるなら、どのブランドを選びたいのだろうか。

こちらも「iPhone(Apple)」が36.5%で最多となり、「Google Pixel(Google)」(12.8%)、「Xperia(ソニー)」(11.5%)が続いた。

一方、「まだ決めていない」は11.5%、「ブランドにこだわりはない」は9.0%だった。

現在の利用ブランドと次に選びたいブランドを比較すると、iPhoneは40.3%から36.5%へ3.8ポイント低下。AQUOSも13.0%から8.5%へ4.5ポイント低下した。

スマホの買い替えは「3年以上～4年未満」が最多

普段、スマートフォンをどれくらいの期間で買い替えているかについても聞いた。

最も多かったのは「3年以上～4年未満」(18.3%)。次いで「4年以上～5年未満」(16.8%)、「2年以上～3年未満」(16.3%)、「5年以上」(14.3%)だった。

「3年以上～4年未満」「4年以上～5年未満」「5年以上」を合わせると49.3%となり、約半数が普段の買い替え周期として3年以上を選んでいた。

一方、「1年未満」は1.0%、「1年以上～2年未満」は9.8%にとどまった。

また、「期間は決まっておらず、その都度異なる」という回答も15.3%あった。

36万円超の「iPhone Duo」、買いたい? 「パソコンが買える」との声も

最後に、10月23日に発売された新型iPhone「iPhone Duo」について、本体価格36万4,800円からという金額を払って購入しようと思うか、その理由を自由回答で尋ねた。

回答では、価格の高さを理由に購入を見送るという意見が多く見られた。

・「全く購入しようと思いません。スマホに30万以上もかける価値がないと思います。そこまでハイスペックなスマホを購入しても使いこなせる自信がありません。」(33歳・男性)

・「高いと感じ、購入をためらいます。その価格に見合う価値を、アプリの利用や写真撮影で得られると思えないからです。」(43歳・男性)

・「スマホは消耗品だと思っているので高すぎて購入したいとは全く思わない。」(49歳・女性)

・「購入しない。携帯電話の価格としては高すぎるし、手ごろな価格のスマホに加え、別途安価なタブレット端末を購入したほうがいい。」(48歳・男性)

・「この価格ならゲーミングpcの予算にまわしたい。」(43歳・男性)

・「まったく購入したいと思いません。ある一定の操作が出来れば、良いと思っているからです。36万円するなら、3万円以下の中古のスマートフォンを買い、残りは、株式投資に配分すると思います。」(47歳・男性)



スマートフォン1台に高額な費用をかけるよりも、「別の用途にお金を使いたい」「同じ予算で他の製品を購入したい」という考え方がうかがえた。

高額でも「仕事に使えるなら価値がある」という意見も

一方、iPhone Duoの新しい機能や使い方に魅力を感じる人もいた。

・「デザインを見ても性能を見ても購入してもいいかなと思わせるスペックですね。」(43歳・男性)

・「購入したいと思います。「iPhone Duo」という新たなコンセプトや2画面(あるいは折りたたみ)による作業効率の向上は、PCを持ち歩く手間の削減につながると期待できるからです。36万4,800円は高額ですが、日々の業務効率やクリエイティブな作業がこれ1台で完結するのであれば、十分投資に見合う価値があると感じます。」(49歳・男性)

高額な端末であっても、仕事の効率化など具体的なメリットが得られるなら、購入する価値があると考える人もいるようだ。

また、購入するかどうか判断を保留している人からは、こんな意見も寄せられた。

・「不具合対応が気になるので保留中。」(39歳・男性)

価格だけでなく、新しい機能の実用性や信頼性を見極めたいという考え方も見られた。

スマホの購入は「高機能」より「価格と必要性」のバランス?

今回の調査では、スマートフォンの購入予算として10万円未満を選んだ人が69.5%を占め、30万円以上と回答した人は1.3%にとどまった。

また、普段の買い替え周期として3年以上を選んだ人は49.3%と、約半数に達した。

36万4,800円からというiPhone Duoについても、自由回答では「高すぎる」「使いこなせない」「パソコンを買いたい」といった意見が寄せられた一方、仕事の効率化などに期待する声もあった。

スマートフォンに求めるものは人それぞれだが、今回の調査からは、高機能な端末への関心だけでなく、価格に見合う使い道があるかどうかを重視する人の姿もうかがえた。

【調査概要：スマートフォンの購入予算・買い替えに関するアンケート】

調査時期：2026年11月5日

調査対象：20～49歳の男女

調査数：400人

調査方法：インターネット調査