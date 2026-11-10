恋人との別れには、価値観の違いやすれ違いなど、さまざまな理由があります。なかには、相手の何気ない言動がきっかけで、一気に気持ちが冷めてしまうこともあるでしょう。そこで今回は、24～49歳の男女400人を対象に、恋人・パートナーとの別れにまつわるアンケートを実施。忘れられない破局のきっかけや、友人・知人から聞いた衝撃的なエピソードを紹介します。

約6割が「忘れられない破局エピソードがある」と回答

まず、恋人・パートナーと別れた際の思い出やエピソード、または破局の決め手となった出来事について覚えていることがあるか尋ねたところ、「ある」が58.5%、「ない」が41.5%という結果になりました。

続いて、破局エピソードが「ある」と回答した234人に、その出来事を家族や友人・同僚など、他の人に話したことがあるか質問。

その結果、「ある」と回答した人は158人で、全体の67.5%に。一方、「ない」と回答した人は76人(32.5%)でした。

男女別に見ると、女性は106人のうち77人(72.6%)、男性は128人のうち81人(63.3%)が「ある」と回答。今回の調査では、女性の方が破局エピソードを他人に話した経験のある割合が高い結果となりました。

「8人くらいと浮気していた」「何様かと思った」破局のきっかけ

では、実際にどのような出来事が別れのきっかけになったのでしょう。

自由回答では、金銭感覚や価値観の違いに加え、デート中の振る舞いや相手の何気ない言動に幻滅したという声が寄せられました。

恋人・パートナーと別れた際の思い出やエピソード、または破局の決め手となった出来事を可能な範囲で詳しく教えてください。（記述回答）

友人や知り合いなどから聞いた、衝撃的だった破局のエピソードがあれば教えてください。（記述回答）

・「ご飯のお店を自分に選ばせておいて、センスの良さを審査してあげると言われた。何様かと思った。」(45歳・男性)

・「車に乗っている時でトイレに行きたくなった時に、早めに言ってくれればいいのに我慢の限界が近づいてから言い出して、トイレを探すのに時間がかかると機嫌が悪くなる。一度や二度じゃなく嫌になった。」(28歳・男性)

・「何でもやってあげるのが当たり前になってしまい、気づいたら靴下も履かせてあげていて嫌になった。」(46歳・女性)

・「元カノと服などを比べられたり、毎回チェックがはいり嫌になってしまった。」(43歳・女性)

・「結婚したら親と同居し、家庭菜園をやってほしいとプランを押し付けられた。」(39歳・女性)

・「一卵性の双子が入れ替わって、気付くかどうか試してきて、気付かずにいたら手を出してきた。」(47歳・女性)

・「彼女が浮気してたから別れた。まではいいが、8人ぐらいと浮気してたらしい。どうやって回していたのかむしろ気になるレベルの人数。」(43歳・男性)

・「デートの約束を忘れて別の仲間と旅行行ってたのがバレて喧嘩の末別れた苦い出来事。」(46歳・男性)

・「友人から聞いた話ですが、結婚を約束していた恋人の『裏アカウント(SNS)』を偶然見つけてしまい、そこには自分の悪口や、他の複数の異性とデートしている様子が写真付きで大量に投稿されていました。問い詰めたところ悪びれる様子もなく、その場で婚約破棄になりました。」(49歳・男性)

・「まさかの兄弟同伴のデート。しかも遊園地。」(49歳・男性)

「くるぶしを噛んできた」!? 印象に残った別れ際の一場面

破局に至るまでの出来事だけでなく、別れ際の対応が印象に残っているという回答も寄せられました。

恋人・パートナーと別れた際の思い出やエピソード、または破局の決め手となった出来事を可能な範囲で詳しく教えてください。（記述回答）

友人や知り合いなどから聞いた、衝撃的だった破局のエピソードがあれば教えてください。（記述回答）

・「普段は短文だったのに、別れ話をして分かれたあとに長いお礼メールが届いたのが印象的だった。」(41歳・女性)

・「考え方が合わないことを理由に別れ話を切り出したら、今プロポーズしたら考え直してくれる? と聞かれてそういうところが合わないと思ったと友人が言っていた。」(39歳・女性)

・「年下の女に別れ話をされた男が、嫌だとゴネ相手の足にしがみつきくるぶしを噛んだ話は引きました。」(45歳・男性)

・「友人が別れたいと言っても、『まだ諦めないで、この困難を2人で乗り越えよう』と言ってきて話が通じなかった。」(41歳・女性)

・「別れ話をしたところ、プレゼントの高額なバッグやアクセサリーのレシートのコピーを実家にFAXしてきて返金を迫ってきたこと」(38歳・男性)

破局のきっかけは、日常の小さな違和感から思わぬトラブルまで

今回の調査では、男女400人のうち58.5%が、恋人・パートナーとの別れにまつわるエピソードを覚えていると回答しました。また、そのうち67.5%が、家族や友人・同僚などにエピソードを話した経験があることも判明しました。

自由回答では、デート中の態度や服装、金銭感覚、将来の生活に対する考え方など、さまざまな破局のきっかけが挙がる結果に。恋人との別れの理由は一つではありません。今回寄せられた声からは、日常の小さな違和感が積み重なるケースもあれば、ある大きな出来事をきっかけに関係が大きく変わるケースもあることがうかがえました。

【調査概要：恋人・パートナーとの破局エピソードに関するアンケート】

調査時期：2026年11月2日～3日

調査対象：20～49歳の男女

調査数：400人

調査方法：インターネット調査