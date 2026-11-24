JR東海は24日、東海道新幹線「のぞみ」の停車駅において、ホーム上の発車標(列車の種別、発車時刻、番線など案内する電光掲示板)を増設すると発表した。新たに計52台の発車標を増設し、設置台数を計122台(現行の約1.7倍)にする予定だという。

同社はサイトや駅の改札、ホーム上の電光掲示板などを通じ、東海道新幹線の列車運行に関する情報を案内している。ホーム上の発車標に関して、ダイヤの乱れが生じた際に運転見合わせ区間・運休列車等の情報も確認できるように、取替え作業を実施しているとのこと。

今月以降、「のそみ」停車駅6駅(東京駅、品川駅、新横浜駅、名古屋駅、京都駅、新大阪駅)を対象に、発車標の取替え・増設を順次開始。列車の遅延発生をはじめとした異常時に運行状況を案内するなど、列車運行に関する情報をより見やすく、わかりやすく提供できるように環境を整備することで、駅利用者の利便性向上につなげるとしている。

なお、2027年度以降、「のぞみ」停車駅に設置している乗車口案内掲示器を撤去(発車標を増設した駅から順次実施)する予定。発車標の取替え・増設と乗車口案内掲示器の撤去はいずれも2029年度末まで実施予定とされている。