名古屋鉄道は25日、西尾線・蒲郡線(西尾～蒲郡間)の存続に関して、西尾市・蒲郡市と進めてきた協議の結果、蒲郡線(吉良吉田～蒲郡間)を2027年度から「みなし上下分離方式」へ移行することに合意し、協定書を締結したと発表した。

西尾線・蒲郡線は輸送人員の減少が続き、2005年度に名鉄から沿線自治体へ当該線区の現状を報告するとともに、これ以上の維持存続が困難である旨を申し入れていたという。その後は沿線自治体による協力の下、利用促進に向けたさまざまな活性化策を行うとともに、2010年度以降、沿線自治体からの財政支援を受けながら運行を継続してきた。

しかし、コロナ禍に伴う新常態の定着により、今後の輸送需要はコロナ禍前まで戻らず、収支改善も見込めない状況にあり、加えて設備の老朽化で抜本的な更新投資も必要な状況であることから、2023年度に名鉄から沿線自治体に対し、現行の方式による運行継続は困難と伝え、持続可能な地域公共交通のあり方について協議を行ってきたとのこと。

その後、沿線自治体から、当該線区のうち蒲郡線を対象とした「みなし上下分離方式」(既存事業者が第一種鉄道事業者として運行を継続し、資産の保有主体の変更を伴わず、自治体がおもに鉄道施設の整備と維持管理に係る費用を負担する方式)による鉄道存続の方針に関する申入れがあったことから、2025年3月19日の名鉄西尾・蒲郡線対策協議会でこの方針を確認するとともに、具体的な事項について協議を進めてきたという。

その結果、2027年度から蒲郡線を「みなし上下分離方式」へ移行することについて、西尾市、蒲郡市、名鉄の3者で合意に至ったことから、協定書を締結した。蒲郡線(吉良吉田～蒲郡間)における協定期間は「2027年度からの15年間(2027年度～2041年度)」とされた。なお、西尾線(西尾～吉良吉田間)については協議対象区間とし、蒲郡線と一体的に利用促進策を継続する旨を3者で確認したと説明している。