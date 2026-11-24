JR東海は24日、東海道新幹線の利用者を対象に、同社の在来線が全線乗り放題となる「JR東海☆冬の乗り放題きっぷ」を昨年度に続いて発売すると発表した。利用期間は2026年12月12日から2027年1月12日までとなっている。

「JR東海☆冬の乗り放題きっぷ」は、「EXサービス」(「LINEからEX」を除く)で熱海～米原間いずれかの駅まで東海道新幹線を利用した人に向けて販売され、JR東海の在来線12路線全線で快速・普通列車の普通車自由席に乗り放題となる。有効期間は連続する2日間。新幹線を含む特急列車等を利用する場合、運賃・料金が別途必要となる。

発売額は大人3,900円・こども1,900円。11月27日から販売開始し、JR西日本のネット予約サービス「e5489」のみ取り扱う。「EXサービス」で対象となる新幹線を予約した後、ログイン後の画面にある「EX旅先予約」ボタンから「e5489」にアクセスすると購入できる。

きっぷはJR東海の駅のきっぷうりばと、「5489サービス」の表示がある改札外の券売機で受け取れる。有効期間の最終日まで受取り可能。熱海駅の場合、JR東海の新幹線乗換口にあるきっぷうりばのみで受取り可能とされている。