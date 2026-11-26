指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ・＝LOVEの「劇薬中毒」が、26日に発表された「2026年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング」の2026年発売曲ガールズグループ部門で1位を獲得した。＝LOVEと姉妹グループの≠ME、≒JOYを合わせると、TOP20のうち7曲を占めた。

＝LOVE「劇薬中毒」が首位、「お姫様の作り方」も3位

同ランキングは、2026年1月1日～11月15日のJOYSOUND歌唱データをもとに集計されたもの。

2026年発売曲のガールズグループランキングでは、＝LOVEの「劇薬中毒」が1位を獲得。さらに「お姫様の作り方」が3位に入り、＝LOVEの楽曲はTOP20に計4曲ランクインした。

姉妹グループでは≠MEの楽曲が5位に、≒JOYの楽曲が15位と20位に登場。指原がプロデュースする3グループで、TOP20のうち7曲を占める結果となった。

HANA、CUTIE STREETも4曲ずつランクイン

2位にはiLiFE!の「BRAVE GROOVE」がランクイン。

また、HANAとCUTIE STREETも、それぞれTOP20に4曲を送り込んだ。

エクシングは、SNSでの楽曲の拡散や、ファンによる熱心な応援がカラオケでの歌唱に結び付いていると分析。ライブでのコール文化やダンス動画を通じた広がりが、ガールズグループの人気を後押ししているという。

＝LOVEは2025年発売曲の同部門でも「とくべチュ、して」で首位を獲得しており、今回の「劇薬中毒」で2年連続の首位となった。

楽曲の話題性に加え、ファンが実際に歌って盛り上がることも、ガールズグループの人気を支える重要な要素となっている。