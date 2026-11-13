指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ・＝LOVE(イコールラブ)が、大みそかに放送される『第77回NHK紅白歌合戦』(NHK総合ほか)に初出場することが13日、発表された。同日行われた出場歌手発表会見では、リーダーの山本杏奈が喜びを語り、プロデューサーの指原莉乃やファンへの感謝を伝えた。

指原莉乃が涙ながらにサプライズ報告「11人で円になってギューって」

＝LOVEは、指原莉乃がプロデュースする10人組アイドルグループ。2017年に結成され、同年9月にメジャーデビュー。結成から9年を迎えた今年、初めて紅白の舞台に立つこととなった。

会見でリーダーの山本杏奈は、「夢の紅白歌合戦への出場、本当にうれしいです」と喜びを表現。「ここまで支えてきてくださったファンの皆さん、そしてここまで育ててきてくださった指原プロデューサーへ感謝の気持ちでいっぱいです」と思いを語った。

出場決定を知らされた際の状況について聞かれると、山本は「私たちは今日午前中に指原プロデューサーから報告をしていただきました」と説明。

「指原さんが、私たちが去年の年末にプレゼントしたお洋服を着てくださって、サプライズで、指原さんも涙して伝えてくださって。私たち10人と指原さんとで、11人で円になってギューってやって喜び合いました」と、感動の瞬間を振り返った。

メンバーも涙を流したそうで、山本は「指原さんが泣いているのを見て、やっぱりグッと来てしまって」と回顧。特に大号泣していたというメンバーの大場花菜も「ここまでみんなで10人で、この紅白という夢のステージに立てることがすごいうれしくて、気づいたら涙がいっぱい出てました」と明かした。

山本も「メンバーが泣いているのを見て、やっぱり実感して、ちょっと泣いちゃいましたね」と語った。

指原莉乃からまさかの“無茶振り”も「笑い取ってきてね」

また、紅白出場経験のある指原からアドバイスをもらったかと聞かれると、諸橋沙夏は「アドバイスかわからないんですけど、先ほどお会いした時に『お疲れ様。ここでは笑い取ってきてね』って言われて」と告白。「ちょっと無茶振りなアドバイスもいただきました」と笑いを交えて明かした。

指原への感謝については「ずっと支えてくださって、ずっとプロデュースをしてくださっている。本当に愛を私たちはいつもいただいているので、『本当にいつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします』ということを伝えた記憶が少しだけあります」とコメント。「ちょっともう緊張して覚えてません。すいません」と会見ならではの緊張感ものぞかせた。

グループの魅力について大谷は、「＝LOVEは一人一人の個性がすごく豊かで、とっても仲良し」と紹介。「メンバーは自身がない子が多いんですけど、ステージの前はみんなで円になって、背中を叩き合って『今日も大丈夫、今日も可愛いよ』って声をかけ合える」と、メンバー同士の絆を明かした。

紅白のステージに向けて山本は、「9年間待っててくれてありがとうっていう気持ちと、紅白歌合戦で指原プロデューサーを泣かせたいなと思います」と宣言。「全力で愛を届けて頑張りたいと思います」と意気込んだ。

さらに、来年のデビュー10周年に向けては、「今まで応援してくださったファンの皆さんはもちろん、新しく私たちを好きになってくださる方々もみんなまとめて10周年を迎えられるように、皆さんに愛を届けられるように頑張りたい」と語った。

『第77回NHK紅白歌合戦』出場歌手一覧（※11月13日現在）

今年の出場歌手は紅組20組、白組21組の計41組。初出場は紅組が＝LOVE、CUTIE STREETの2組、白組がAyumu Imazu、Aぇ! group、EBiDAN、マカロニえんぴつ、モナキの5組で、計7組となった。また、特別企画として稲葉浩志の出演も発表された。

出場歌手は以下の通り。(カッコ内は出場回数)

【紅組】

ILLIT(3)、Ado(2)、杏里(4)、＝LOVE(初)、石川さゆり(49)、AKB48(14)、きゃりーぱみゅぱみゅ(4)、CUTIE STREET(初)、坂本冬美(38)、高田みづえ(8)、ちゃんみな(2)、天童よしみ(31)、乃木坂46(12)、HANA(2)、FRUITS ZIPPER(2)、MISIA(11)、水森かおり(24)、森山良子(11)、YOASOBI(4)、渡辺美里(2)

【白組】

Ayumu Imazu(初)、Aぇ! group(初)、EBiDAN(初)、&TEAM(2)、King & Prince(7)、サカナクション(3)、純烈(9)、鈴木雅之(7)、SixTONES(5)、TM NETWORK(2)、T.M.Revolution(6)、新浜レオン(3)、Vaundy(4)、BE:FIRST(5)、福山雅治(19)、マカロニえんぴつ(初)、Mrs. GREEN APPLE(4)、M!LK(2)、モナキ(初)、ゆず(15)、L'Arc-en-Ciel(6)

【特別企画】

稲葉浩志