指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・＝LOVEの地上波冠バラエティ番組『キミはもっと＝LOVEを愛せるか!!!』が、7月6日(24:50～ ※関東ローカル)からフジテレビで放送。以降、月2回のレギュラー放送となり、TVerで見逃し配信、FODプレミアムでは「未公開映像付きFOD版」が独占配信される。

全員MC体制にリニューアル

同番組は、＝LOVEの初冠バラエティ番組として約5年間放送・配信されてきた『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』をリニューアルするもの。番組リニューアルの最大の目玉は、＝LOVEのメンバー全員MC体制となる。

指原莉乃プロデュースの＝LOVEは、MUFGスタジアム(国立競技場)で開催された＝LOVE STADIUM LIVE「Beyond “KYUN”」をソールドアウトで成功させるなど、勢いを見せているアイドルグループ。番組では、スタート時から掲げてきた「令和を代表するアイドル」として成長を遂げたメンバーが、これまでの冠番組で学んできたバラエティスキルを生かし、“もっと”高みを目指すため、“もっと”楽しく個性あふれる企画に挑戦していく。

約6年前に放送されたパイロット版から前身番組を続けてきた経験値を生かし、メンバーそれぞれが各企画で、個性が爆発するMCスキルを披露。企画によってはゲストを招いて行うものにも挑戦する。

最新シングル『劇薬中毒』もフルコーラス披露

前身番組から引き続き、＝LOVEによる楽曲のフルコーラスパフォーマンスも見どころに。7月6日の放送回から最新シングル『劇薬中毒』を披露し、その後の回ではカップリング曲『モラトリアム』『お姫様の作り方』のフルコーラスパフォーマンスも届ける。

初回の収録では、「これからもっとみんなでMCを楽しめるようになろう」をテーマに、ガチのくじ引きで決定したMCリーダーが進行を担当。少しドタバタしながらも番組を仕切り、新鮮な空気が生まれた。

また、「みんなでプレッシャーに強くなろう!」をテーマに、メンバー全員が成功すればご褒美を獲得できる一方、1人でも失敗した場合は連帯責任で全員が罰ゲームを受ける企画にも挑戦する。

FODプレミアムで配信される「未公開映像付きFOD版」では、＝LOVEメンバーだけで行う、それぞれの個性とメンバーの絆を打ち出したコーナーを展開。これまで同様、＝LOVEの楽屋をのぞき見るような、わちゃわちゃした「カワイさ」と「面白さ」を追求した独占企画も届ける。FODでしか見られないパートでは、「イコラブMC宣言」「お願いフリースロー」「イコラブゲーム王決定戦～BELLS～」など、バリエーション豊かな企画が予定されている。

野口衣織「リニューアルという形で番組に戻ってこられたことがうれしい」

リーダーの山本杏奈は「約5年間お世話になった『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』がリニューアルし、また新たな番組をお届けできることがとてもうれしいです!」と喜びをコメント。

続けて、「9年一緒に居るからこそ知っているメンバーの魅力を、お互いに沢山引き出していきます! そしてフルコーラスで披露するパフォーマンスと、普段通りの仲の良い＝LOVEの姿、どちらも楽しんでいただけるよう頑張ります!」と意気込んだ。

野口衣織は「こうしてリニューアルという形で番組に戻ってこられたことがうれしいです!」とし、「『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』でシソンヌさんとの共演から学んだことを活かし、より私たちの個性や仲の良さを皆さんにお届けできる番組にできたらと思います! 月2回のレギュラー放送を、ぜひ楽しみにしていてください!」と呼びかけている。