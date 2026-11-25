8月3日より配信中のショートドラマ作品『0番ホームの掲示板』のスペシャルイベント『STUDIO sauce presents 『0番ホームの掲示板』SPECIAL EVENT ―0番ホームへの招待状―』が行われ、桐谷健太、八村倫太郎(WATWING)、秋元真夏、角谷進之介が登壇した。

八村倫太郎

秋元真夏、八村倫太郎は「常に盛り上げ隊長」

イベント第1部には、Series3「落書き」から稲城怜役の八村と、周防英莉役の秋元が登壇。また、当初はスケジュールの都合で第2部からの参加予定だった主演の桐谷も間に合い、第1部の途中から参加した。

バラエティ番組でも共演経験のある八村と秋元。八村が「僕、グループをやらせていただいてるんですけど、(秋元さんの番組に)お邪魔させていただいて」と切り出し、秋元からいつも厳しく指導を受けていると話すと、すぐさま秋元は「そんなことやってないですよ(笑)!」と否定した。

一方の秋元は「倫太郎くん、いつも肩をぶん回してバラエティ(番組)に飛び込んできてくださるんで、本当に常に盛り上げ隊長。みんなが倫太郎くんに乗っかって笑いが生まれるような感じです」と、バラエティー番組での八村の印象を明かした。

すると、八村は「秋元さんって、柔らかい雰囲気をお持ちなんで、やっぱり秋元さんがいらっしゃるだけで現場が和むんですよ」と秋元を絶賛。それが秋元自身のこだわりによるものでも天性のものでも「才能ですよ、それは」と伝えると、秋元は「うれしいです」「ありがとうございます」と感謝していた。

イベントではこのほか、作品にちなんだ謎解きチャレンジや、事前にSNSで募集したファンからの悩みに答えるコーナーなども行われた。