8人組ボーイズグループ・VOKSY DAYS(ヴォクシィ・デイズ)が25日、2nd EP「Sweet Moment」を発売。同日、東京ドームシティ ラクーアガーデンステージでリリース記念イベントを開催したほか、リード曲「ボクラシダイ」のミュージックビデオ(MV)も公開した。

VOKSY DAYS

“Sweet”をテーマにした2nd EP『Sweet Moment』をリリース

超特急やM!LKなどが所属するSDRの新レーベル「NExTRest(ネクストレスト)」の第1弾アーティストとして、今年2月にデビューしたVOKSY DAYS。

メンバーは、映画やドラマで活躍する越山敬達や、原因は自分にある。の長野凌大の実弟である長野蒼大をはじめ、飯世善文、荘司亜虎、涼瀬一颯、田村颯大、橋新夢、松崎朔弥の8人。俳優やモデル、音楽活動など、さまざまな分野で活躍している。

“Bitter”をテーマにした1st EP『Bitter Flame』から一転、今作のテーマは“Sweet”。ときめきにあふれる恋心やほろ苦い切なさ、そっと寄り添う優しさなど、さまざまな「甘い瞬間」の物語を、8人の歌声と多彩なサウンドで描く。優しく甘い表情やかわいらしい笑顔、セクシーな雰囲気など、前作とは異なるメンバーの魅力を楽しめる作品となっている。

発売当日には、東京ドームシティ ラクーアガーデンステージでリリース記念イベントを開催。EP収録曲の「ボクラシダイ」「恋はトメラレナイ」「Blooming」「Dye me in your hue」「Sexy Back」の5曲を披露し、集まった多くのファンと発売日を祝った。

「ボクラシダイ」MVでメンバーの無邪気な姿も

また、同日0時には、リード曲「ボクラシダイ」のMVを公開。MVでは、森の中を探検したり、芝生で遊んだりするメンバーの無邪気な姿や、暖炉の前で楽しそうに語り合う様子が描かれている。撮影には一部フィルムカメラも使用。ノスタルジックで温かみのある映像を通して、不安な気持ちにそっと寄り添う楽曲の世界観を表現している。

なお、VOKSY DAYSは12月16日に東京・ヒューリックホール東京でワンマンライブ「VOKSY DAYS ONE MAN LIVE 2026『Bitter Mirrors Sweet』」を開催予定。昼夜2公演のチケットはすでに完売している。

飯世善文

越山敬達

荘司亜虎

涼瀬一颯

田村颯大

長野蒼大

橋新夢

松崎朔弥