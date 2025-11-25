「2025年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング」が25日に発表され、「ボーイズグループ ランキング」でNEWS「チャンカパーナ」、「2025年発売曲ランキング(ボーイズグループ)」でtimelesz「Rock this Party」、「ガールズグループ ランキング」でCUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか?」、「2025年発売曲ランキング(ガールズグループ)」で＝LOVE「とくべチュ、して」が1位となった。

NEWS

このランキングは、今年1月1日～11月15日の期間を対象に、通信カラオケ・JOYSOUNDの歌唱回数に基づき集計して作成。

「ボーイズグループ ランキング」で1位を獲得したNEWSの「チャンカパーナ」は、2012 年のリリースながら、サブスク解禁をきっかけにSNSで再び注目を集め、世代を超えて支持が拡大。情感あふれる名バラード、KinKi Kids「愛のかたまり」が2位にランクイン。さらに、圧倒的な歌唱力とハイクオリティなダンスパフォーマンスで人気のDa-iCEは、「I wonder」「CITRUS」「スターマイン」の3曲がトップ20入りを果たした。

「2025年発売曲ランキング(ボーイズグループ)」では、新メンバーオーディション「timelesz project」を経て、8人組として再出発を果たしたtimeleszの新体制での第一歩となる「Rock this Party」が、見事首位に。続く2位には、TikTokを中心に注目を集め、思わず踊りたくなるキャッチーな振付で話題のM!LK「イイじゃん」がランクイン。Snow Man は、劇場版『トリリオンゲーム』の主題歌「SBY」が3位、映画『事故物件ゾク 恐い間取り』の主題歌「SERIOUS」が10位に入った。

「ガールズグループ ランキング」は、ポップなメロディに“かわいさ”をぎゅっと詰め込み、自己肯定感を後押しするメッセージでZ世代を中心に共感を集めたCUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか?」が見事トップに。続く2位にはFRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」、3位にはCANDY TUNE「倍倍 FIGHT!」がランクイン。“原宿から世界へ”を掲げて KAWAII カルチャーを発信し続けるKAWAII LAB.所属グループの楽曲が、トップ20のうち8曲を占める結果となり、その人気の高さをあらためて印象づけた。

「2025年発売曲ランキング(ガールズグループ)」で1位を獲得したのは、甘くキュートな歌声と、ときめきあふれる歌詞が印象的な＝LOVE「とくべチュ、して」。独特の世界観と圧倒的なパフォーマンスで惹きつけるHANAは、「ROSE」を筆頭にトップうち5曲がランクインし上位を席巻。FRUITS ZIPPER、iLiFE!、CUTIE STREETとSNSで話題となった楽曲が上位を占める結果となった。

なお、「2025年ドラマ関連曲ランキング」は、カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『あなたを奪ったその日から』主題歌のback number「ブルーアンバー」が1位に。ドラマの世界観と見事にリンクした本楽曲は、リリース後ストリーミングの累計再生数が1億回を突破するなど反響を呼んだ。続いて2位は、TBS系金曜ドラマ『クジャクのダンス、誰が見た?』主題歌のAdo「エルフ」。Netflixシリーズ『グラスハート』に登場する劇中バンドで、佐藤健がボーカルを務めるTENBLANKの「旋律と結晶」は、15位にランクインした。

「演歌／歌謡曲 ランキング」は、往年の名曲が根強い人気を誇る中、石川さゆり「津軽海峡・冬景色」が今年も堂々の首位をキープ。「2025年発売曲ランキング(演歌／歌謡曲)」では、デビュー30周年を迎えたご当地ソングの女王・水森かおりの「大阪恋しずく」が1位となった。

「2025年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング」の特集ページでは、「ボカロランキング」「2025年発表曲ランキング(ボカロ)」「2025年発売曲ランキング(K-POP／韓国曲)」なども発表されている。