VTuber・星街すいせいのメジャーデビューシングル「だって僕は」のリリースを記念し、JOYSOUNDとのコラボキャンペーンが12月9日から開催される。対象曲を歌うとオリジナル待ち受け画像がもらえるほか、抽選で直筆サイン入りポスターが当たる。

星街すいせいの楽曲を歌って限定待ち受け画像をゲット

今回開催される「星街すいせい×JOYSOUNDコラボキャンペーン」は、通信カラオケ「JOYSOUND」を展開するエクシングが実施するもの。

参加するには、対象機種を導入したカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できる無料アプリ「キョクナビJOYSOUND」を使用。「だって僕は」をはじめとする星街すいせいの楽曲を選曲すると、参加者全員にオリジナル待ち受け画像がプレゼントされる。

待ち受け画像は全5種類で、絵柄はランダム。キャンペーン期間中、1曲につき1日1回取得できるため、繰り返し参加して全5種類のコンプリートを目指すこともできる。

さらに、Wチャンスとして、星街すいせいの直筆サイン入りオリジナルポスターが抽選で3人に、オリジナルポスターが10人に当たる。

直筆サイン入りポスターは3人に

キャンペーン期間は2026年12月9日11時から2027年1月31日23時59分まで。

対象機種は「JOYSOUND X1 GOLD」「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」「JOYSOUND MAX2」「JOYSOUND MAX」の5機種となる。

Wチャンスへの応募は、待ち受け画像の取得時に表示される応募フォームから必要事項を入力する方式で、1人につき1回のみ有効となる。

星街すいせいは、2018年からVTuberとして活動を開始。ホロライブプロダクションに所属し、2026年にはアーティスト活動の強化を目的とした個人事務所「Studio STELLAR」を設立した。

今年9月からは、4都市を巡る自身最大規模のアリーナツアー『HOSHIMACHI SUISEI ARENA TOUR 2026 Once Upon a Stellar』を開催。メジャーデビューシングル「だって僕は」のリリースを記念し、今度はカラオケを通じてファンが楽曲を楽しめる企画が展開される。