元乃木坂46の阪口珠美とダンスボーカルグループ・原因は自分にある。の武藤潤が、2027年1月配信開始予定のショートドラマ『結婚しましょう、恋する前に』(全37話)でW主演を務めることが決定した。

恋がしたい女と結婚がしたい男のラブストーリー

同作は、コミック誌『プチコミック』(小学館)で連載中の宮園いづみ氏による同名コミックの実写化作。フジテレビ系ドラマとして映像化された『突然ですが、明日結婚します』の作者としても知られる宮園氏の作品で、累計発行部数は100万部を突破している。

恋がしたい女性と結婚がしたい男性の恋愛と結婚をめぐる攻防を描いた同作。好きな人がほしいと思いつつも、勤め先の法律事務所で忙しい毎日を送る水無瀬夏来(阪口)は、ある日、話したことすらないエース弁護士・篁冬麻(武藤)から突然プロポーズされる。夏来は「好きじゃないけど結婚するなら君がいい」という篁の言葉に困惑してしまう。

2024年に乃木坂46を卒業し、現在は配信番組のMCやラジオパーソナリティを務めるほか、俳優としても活動している阪口。原作を読んだ感想について「夏来の素直な性格や何事にも一生懸命な姿がとてもかわいらしく、応援したくなる女の子だなと感じました」と語り、「夏来の何気ない言葉や行動にも気持ちを込めて、恋をする中で見せるさまざまな表情を大切に演じていきたいと思います」と意気込んだ。

一方、グループ活動に加え、ドラマや映画、舞台などでも活躍する武藤は、「突然のプロポーズから繰り広げられる、コメディでピュアなラブストーリーが、誰かを想うことは素晴らしい！と感じさせてくれたので、ぜひ今回のドラマを通して観ている方々に伝えられると嬉しいです」とコメント。「恋愛や結婚に様々な形がある今この時代に、みなさんにとって何か発見できるものもあると思いますので、ぜひ原作と一緒にこのドラマもお楽しみください」と呼びかけた。

また、主題歌アーティストには、2026年7月にYUTORI-SEDAIから改名した3ピースロックバンド・YU'S(ユーズ)が決定。ボーカル＆ギターの金原遼希は、「『相手がどう思うのか』も大事ですが、『自分がどう思うのか』を1番に考えてあげられるような楽曲になっていたら幸いです」とコメントを寄せた。楽曲タイトルは後日発表される。

コメント全文は以下の通り。

阪口珠美

水無瀬夏来役を演じさせていただきます、阪口珠美です。

原作を読ませていただいた時に、夏来の素直な性格や何事にも一生懸命な姿がとてもかわいらしく、応援したくなる女の子だなと感じました。

夏来の何気ない言葉や行動にも気持ちを込めて、恋をする中で見せるさまざまな表情を大切に演じていきたいと思います。皆さまにドキドキやキュンキュンをお届けできたら嬉しいです。

武藤潤

篁冬麻を演じます、武藤潤です。 この作品を映像化するとのことで、原作を読ませていただきました。突然のプロポーズから繰り広げられる、コメディでピュアなラブストーリーが、誰かを想うことは素晴らしい！と感じさせてくれたので、ぜひ今回のドラマを通して観ている方々に伝えられると嬉しいです。

恋愛や結婚に様々な形がある今この時代に、みなさんにとって何か発見できるものもあると思いますので、ぜひ原作と一緒にこのドラマもお楽しみください。

笑いもあり幸福度が高まる作品であること間違いなしですので、たくさんの方々に観ていただけたら嬉しいです!

YU'S・金原遼希

この度、主題歌を担当させて頂くこととなりました。

原作を読ませて頂いた際は、ストーリーの中に自然と強い共感をしてしまう自分がいました。言葉にしなくても伝わる事はありますが、言葉にした方が伝わるなら、僕は迷わず言葉にしたい。そう思える物語でした。

「相手がどう思うのか」も大事ですが、「自分がどう思うのか」を1番に考えてあげられるような楽曲になっていたら幸いです。素敵なドラマが、沢山の方に届きますように。