Nulbarichのボーカル・JQによるソロプロジェクト「Jeremy Quartus」の楽曲リリースを記念し、通信カラオケ「JOYSOUND」とのコラボキャンペーンが25日からスタートした。ヨルシカのn-buna、Vaundyとそれぞれコラボレーションした2曲を歌って応募すると、抽選で直筆サイン入りステッカーが6人に当たる。

Jeremy Quartus×JOYSOUNDコラボキャンペーン

n-buna、Vaundyとのコラボ楽曲が対象に

Jeremy Quartusは、2024年末の日本武道館公演をもって活動を一時休止したバンド・Nulbarichのボーカル、JQによるソロプロジェクト。

今回のキャンペーンは、ヨルシカのn-bunaがプロデュースした「ポップス(Prod. n-buna from ヨルシカ)」と、Vaundyがプロデュースした「僕らの事にさせて (Prod. Vaundy)」のリリースを記念して実施される。

普段から親交が深いというJQ、n-buna、Vaundyの3人によるコラボレーションで、2曲はこれまでにないJQの新たな一面を表現した楽曲となっている。

直筆サイン入りステッカーを6人にプレゼント

キャンペーンへの参加には、JOYSOUNDの対象機種を導入したカラオケ店舗で、無料会員サービス「うたスキ」へのログインが必要。

課題曲の「ポップス(Prod. n-buna from ヨルシカ)」または「僕らの事にさせて (Prod. Vaundy)」を1曲以上歌唱し、特設ページの応募フォームに必要事項を入力するとエントリーできる。

応募者の中から抽選で6人に、Jeremy Quartusの直筆サイン入りステッカーをプレゼントする。

キャンペーン期間は2026年11月25日11時から2027年1月4日23時59分まで。対象機種は「JOYSOUND X1 GOLD」「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」「JOYSOUND MAX2」「JOYSOUND MAX」の5機種となる。