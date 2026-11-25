スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。11月22日（日）の放送では、中国残留孤児の祖母と共に来日し、祖先や命をつないでくれた人々への感謝の伝え方に悩むリスナーからのメッセージを紹介し、江原が自身の見解を語りました。いつも楽しく拝聴しております。私は中国残留孤児の祖母と共に、4歳で日本に来ました。幼少期は言葉の壁やいじめに悩み、コンプレックスからルーツを隠していた時期もありましたが、今では3ヵ国語を操れるようになり、「すべての経験に意味があった」と思えています。現在は多文化な背景を持つ夫と2人の子どもに恵まれ、「日本と海外の架け橋になりたい」という思いを胸に、過ごす日々です。最近よく考えるのが、戦時中に親を失った幼い祖母を養子として育てるなど、国籍を超えて命をつないでくれた現地の方々や祖先への感謝のことです。この大きな感謝をどのように形にし、伝えていけばよいでしょうか。お二人のお考えをご教授いただけたら幸いです。――この相談に対し、江原は、リスナーが幼少期にルーツを隠していたことを悲しみ、感謝の気持ちを持つのであれば、中国残留孤児の歴史を伝えていくことが大切だと語りました。江原：まず、「幼少期は言葉の壁やいじめに悩み、コンプレックスからルーツを隠していた時期もありました」って、こんな悲しいことはない。感謝のことを思うんだったら、私はこの歴史を伝えていかなきゃいけないと思うんですよ。だってね、中国残留孤児って今、だんだん時代と共に忘れちゃっていると思うの。何のことだか？ と思っている人もいると思うのね。要するに、戦時中ですよね。子どもをどうしても置いていかなければならないという。それこそ、いろいろあったと思うんですよ。例えば、疎開とか逃げるとか、そういったときでも、ドラマとか映画とかにもなっていたりすると、そういうシーンをご覧になったことはありませんか？――戦争による混乱のなかで親と離れ、中国に残された子どもたちのなかには、現地の人々に引き取られ、養父母のもとで育った人もいます。江原は、国や国籍の違いを超えた人と人とのつながりについて、次のように語りました。江原：中国と国のことでも、いろいろあるけれど、そもそも、人と人でしょう？ みんなやっぱり、同じ人間で、同じ命だから。――また、中国で子どもたちを引き取り、我が子のように育てた人々の存在にも触れます。江原：それを我が子のようにちゃんと育ててくれて、それで戦後になって、そういう残留孤児がいるってことがわかって。昔、その残留孤児が見つかると、何かの証拠があると、その何々県の出身とか、残された記録で。でもね、大人まで育てるとね、今度は（中国で育ててくれた方々も）手放したくないじゃない。だけど、ちゃんとそれを向こうも、本当の親とか身内が捜していたり、そういうの分かってくれたら、そうやって帰してあげたりとか、そういったことがあったわけですよ。もちろん、そうやって帰ってきて、中国の親御さんとかそういった方たちとも、ずっと交流を繋げる方たちもたくさんいると思うし。だから、そういうなかにいたお祖母様なんですよ。――そして江原は、戦争の悲惨さを語り、平和について発信していくことの大切さを訴えました。江原：だから、まず1つはね、戦争っていうのはね、本当に悲惨ですよ。残酷！でね、戦争になってもね、行くのはみんな庶民ですからね。で、こういう目に遭ってね。だから、まず戦争とか言うんだったら、政治家が先に行くこと、って思いますよ。だから、平和を伝えなきゃいけないし、今、SNSとかそういういろんな時代でしょう？ これもっと発信しなくちゃ。――さらに、子どもたちを育て、命を助けてくれた人々への思いを語り、その行為を「愛」と表現しました。江原：中国の方とかでもね、そうやって、子どもさん育ててくれて、命を助けてくれて。もう、愛でしかないと思いますよ。――最後に江原は、リスナー自身のルーツをコンプレックスに感じる必要はないと力強く伝えます。江原：だから、ルーツを「コンプレックス」って言うのはおかしい。だって、むしろ愛の中で育まれてきた家族じゃない？ お祖母様からもそうでしょう？ 死んでておかしくない命を繋いでくれて、今があるわけでしょう？ だから誇るべきルーツなの。残留孤児について書かれた書籍でも何でもいろいろありますから。調べれば今、いくらでも出てきます。愛の反対は無関心。ちゃんと調べればいいことで、それを伝える。その役目がおありになると思いますよ。＜番組概要＞番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00～22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30～12:55出演者：江原啓之、奥迫協子