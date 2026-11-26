テレビCMでおなじみのサウンドロゴ「伯方の塩」が、26日に発表された「2026年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング」の総合部門で2位に入った。わずか約3秒のフレーズが、人気アーティストのヒット曲を抑えて上位にランクインする異例の結果となった。

7月から10月まで4カ月連続で月間ランキング首位

エクシングが発表した同ランキングは、2026年1月1日～11月15日のJOYSOUND歌唱データを集計したもの。

総合1位はM!LKの「好きすぎて滅!」、2位には伯方塩業のサウンドロゴ「伯方の塩」、3位にはVaundyの「怪獣の花唄」が入った。

約40年にわたりテレビCMで親しまれてきた「伯方の塩」は、今年、カラオケでも大きな話題に。7月第1週にはサウンドロゴとしてJOYSOUND初の週間ランキング1位を獲得した。

その勢いは続き、7月から10月まで4カ月連続で月間ランキングの首位を記録。最終的に年間総合2位となった。

70点以上が難しい意外な高難度曲

人気の理由として挙げられているのは、誰もが知るフレーズを短時間で歌い切れる手軽さと、採点の難しさだ。

わずか約3秒で終わる一方、カラオケ採点では70点以上を取ることさえ難しいとされ、SNSでは何度も高得点に挑戦する「伯方の塩チャレンジ」が拡散。10代から60代まで幅広い世代に歌われたという。

入室直後に場を盛り上げたり、最後の1曲として歌ったりする楽しみ方も広がっている。

「伯方の塩」は、エクシングが主催する「サウンドロゴカラオケAWARD」をきっかけに配信された楽曲。短いCMのフレーズが、カラオケで新たな楽しみ方を生み出している。

担当者「来年は必ずテッペン」

今回の結果に、伯方塩業の担当者は「年間2位という栄誉は、塩メーカー冥利に尽きます。うれし涙で塩分濃度も急上昇しております」とユーモアを交えてコメント。

「わずか数秒のフレーズを喉が枯れるほど熱唱してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます」と謝意を示し、「塩にも違いがありますが、料理の引き立て役にとどまらず、来年は必ずテッペンを獲り、カラオケの定番、そして最高の“味の決め手”となれるよう邁進いたします!」と、来年の首位獲得を誓った。

なお、第2弾となる「サウンドロゴカラオケAWARD 2027」には、32社・団体のエントリーが決定。新たなサウンドロゴも続々とカラオケ配信されている。