3人組バンド・back numberが、26日に発表された「2026年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング」のアーティスト部門で、初の年間1位を獲得した。2位にはMrs. GREEN APPLE、3位には米津玄師がランクイン。米津は「IRIS OUT」でアニメ・ゲーム部門、Mrs. GREEN APPLEは「lulu.」で2026年発売曲のアニメ・ゲーム部門でも首位に輝いた。

back number

back number、11年連続TOP5入りで初の年間首位

同ランキングは、エクシングがJOYSOUNDの歌唱データをもとに集計したもの。対象期間は2026年1月1日～11月15日となっている。

アーティストランキングで1位となったback numberは、11年連続でTOP5入りを達成。長年にわたり幅広い世代から支持されてきたが、今回初めて年間首位を獲得した。

今年の上半期ランキングではMrs. GREEN APPLEに次ぐ2位だったが、年間では逆転。2位がMrs. GREEN APPLE、3位が米津玄師、4位があいみょん、5位がM!LKという結果になった。

初の年間1位を受け、back numberは「ありがとうございます!! 嬉しいです!!」と歓喜。

続けて「もっと歌いたくなるような、そして歌った後でも何回も歌いたくなるような歌を作れるように頑張ります!!!」と、今後への思いを語った。

米津玄師「IRIS OUT」がアニメ・ゲーム部門1位

一方、アニメ・ゲームランキングでは、米津玄師の「IRIS OUT」が前年の圏外から首位に躍進した。

同曲は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌。同作の関連曲では、米津と宇多田ヒカルによる「JANE DOE」も11位にランクインした。

2位には高橋洋子の「残酷な天使のテーゼ」が入り、前年の順位を維持。3位はMrs. GREEN APPLEの「ライラック」、4位はアイナ・ジ・エンドの「革命道中 - On The Way」だった。

Mrs. GREEN APPLEは、前年首位だった「ライラック」を含め、アニメ・ゲーム部門のTOP20に3曲を送り込んだ。

新しいアニメの関連曲が大きく順位を伸ばす一方、「残酷な天使のテーゼ」のような長年の定番曲も上位を維持している。

ミセス「lulu.」は2026年発売のアニメ曲で首位

2026年発売曲に限定したアニメ・ゲームランキングでは、Mrs. GREEN APPLEの「lulu.」が1位を獲得。同曲はアニメ『葬送のフリーレン』の関連曲として支持を集めた。

2位は『呪術廻戦 死滅回游 前編』の関連曲、King Gnu「AIZO」、3位は『【推しの子】』の関連曲、なとり「セレナーデ」となり、人気アニメの新シーズン主題歌がTOP3を占めた。

さらにTOP10には、『【推しの子】』の関連曲が2曲、映画『超かぐや姫!』の関連曲が3曲ランクイン。作品の人気がカラオケでの歌唱を後押しする結果となった。

アーティスト部門ではback numberが初の年間首位を獲得する一方、米津玄師とMrs. GREEN APPLEはアニメ関連曲でもそれぞれ首位に。長年歌われ続けるアーティストの楽曲と、人気作品をきっかけに広がる新曲の双方が存在感を示した。