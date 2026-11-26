純烈の弟分として2026年にデビューした4人組グループ・モナキの「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」が、26日に発表された「2026年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング」の2026年発売曲・演歌／歌謡曲部門で1位を獲得した。一方、発売年を問わない同部門では、石川さゆりの「津軽海峡・冬景色」が前年に続き首位となった。

モナキ

モナキ、デビュー曲で演歌・歌謡曲の新曲1位

同ランキングは、2026年1月1日～11月15日のJOYSOUND歌唱データをもとに集計されたもの。

2026年発売曲の演歌・歌謡曲部門で首位に立ったのは、モナキのデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」。

モナキは、純烈の弟分として今年デビューした4人組。コミカルなフレーズと振り付けがTikTokなどのSNSで話題となり、カラオケでも多く歌われる楽曲となった。

2位には天童よしみ「旅路」、3位には水森かおり「恋の終わりの名古屋にひとり」、4位には三山ひろし「花とサムライ」がランクイン。

ベテラン歌手たちの楽曲が上位に並ぶ中、新人グループのデビュー曲が首位となる結果となった。

石川さゆり

石川さゆり「津軽海峡・冬景色」は連続首位

一方、発売年を問わない演歌・歌謡曲ランキングでは、石川さゆりの「津軽海峡・冬景色」が前年に続き1位を獲得した。

2位はテレサ・テンさんの「時の流れに身をまかせ」、3位は石川さゆりの「天城越え」で、TOP3の顔ぶれと順位は前年から変わらなかった。

さらに、6位から12位までの楽曲も前年と同じ順位を維持。長年歌い継がれてきた定番曲の根強い人気がうかがえる。

その一方、島倉千代子さんの「人生いろいろ」は前年24位から14位に、藤山一郎さんと奈良光枝さんの「青い山脈」は15位から13位にランクアップ。昭和歌謡の名曲も改めて支持を集めた。

新曲ではモナキがトップに立ち、総合では石川さゆりらの定番曲が上位を守るという、新旧それぞれの人気が表れたランキングとなった。