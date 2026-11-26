5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、26日に発表された「2026年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング」で3冠を達成した。「好きすぎて滅!」がカラオケ総合ランキングの1位に輝き、「爆裂愛してる」も2026年発売曲の2部門で首位を獲得。ボーイズグループ部門では嵐やSnow Manなどの楽曲も上位に入った。

M!LK「好きすぎて滅!」が年間総合首位

同ランキングは、エクシングがJOYSOUNDの歌唱データをもとに集計したもの。対象期間は2026年1月1日～11月15日となっている。

今年のカラオケ総合ランキングで最も歌われた楽曲は、M!LKの「好きすぎて滅!」。上半期ランキングでは2位だったが、年間では首位を獲得した。

同曲は、ミュージックビデオの再生回数がグループ初の1億回を突破。耳に残るサビのフレーズや、思わずまねしたくなる振り付けがTikTokなどのSNSで広がり、幅広い年齢層から支持を集めた。

さらに「爆裂愛してる」が、「2026年発売曲 カラオケ総合ランキング」と「2026年発売曲 ボーイズグループランキング」でそれぞれ1位となり、M!LKが3部門を制した。

2026年発売曲のカラオケ総合ランキングでは、「アイドルパワー」も6位にランクインしている。

ボーイズグループ部門は1・2位独占、嵐「Five」は4位

2026年発売曲のボーイズグループ部門では、M!LKの「爆裂愛してる」が1位、「アイドルパワー」が2位を独占。さらに「You!Joy!Parade!」が5位となり、TOP20にM!LKの楽曲が計5曲ランクインした。

3位には、M!LKも所属するEBiDAN(恵比寿学園男子部)の「Yes! 東京」が入った。

4位は嵐の「Five」、6位はSnow Manの「オドロウゼ!」。Snow ManもTOP20に計4曲を送り込み、複数の楽曲で支持を集めた。

また、アーティスト別ランキングでも、M!LKは前年の圏外から5位に急上昇。楽曲単位のヒットにとどまらず、グループとしてカラオケでの存在感を高めた。

メンバーも歓喜「すごすぎる!」

今回の結果を受け、佐野勇斗は「『好きすぎて滅!』で『カラオケ総合ランキング』1位、そして、『爆裂愛してる』で『2026年発売曲 カラオケ総合ランキング』1位、『2026年発売曲 ボーイズグループランキング』1位と三冠を達成しました!」と報告。

吉田仁人は「すごすぎる!」、曽野舜太は「とにかくもう1位だったってことですね」と喜び、塩崎太智は「たくさん歌っていただいたのかな」、山中柔太朗は「ありがとうございます!」と感謝を伝えた。

最後に塩崎は「これからもM!LKの曲をたくさん歌って盛り上がってください!」と呼びかけた。

SNSでの楽曲の拡散を追い風に、年間ランキングを席巻したM!LK。2026年は「聴かれる」だけでなく、「歌われる」グループとしても大きな飛躍を遂げた。