石原さとみ主演、野木亜紀子脚本で描くフジテレビ系ドラマ『ポリティカルパン』(毎週水曜22:00～)の第8話が、25日に放送された。

今回は、伏魔殿と呼ばれる政治の世界でのあり得ない下剋上による爽快感と、まだどうなるか分からない疑念を含んだ展開となった。映画、ドラマ、その他さまざまなエンタメが、時には「現実」を超えて見せてきた一種の荒唐無稽さ、エンタメだから許される「現実からの軽やかな飛躍」を論じてみたい。

石原さとみ (C)フジテレビ

【第8話あらすじ】永谷町の下剋上…!? 将門の動きが回り回って権力を解体していく

大泥棒・如月弥生(石原)と国自党政調会長・夏目将門(高橋一生)は、補助金の交付事業透明化法案を通そうとする。しかし、小早川士郎(草刈正雄)が「異議あり!」と反対。幹事長・岩倉憲之助(酒向芳)の提案で継続審議となる。

激怒した士郎は官房機密費で総務会メンバーを懐柔し、将門を切り捨てようとする。将門は総理・玉矢吉実(香取慎吾)を頼るが、態度は煮え切らない。一方、弥生は雅とともに、雅の叔父で官房長官の竹腰松吉(工藤俊作)を訪ねる。本棚の仕掛けの奥には、大量の札束が隠されていた。

だが、玉矢は密かに反撃を準備していた。士郎も「弱くて小心な俺と変わらない普通の人」と捉え、大山派を玉矢派へ再構成し、最大派閥を目指す。さらに「衆議院を解散します」と宣言。士郎を出し抜く手に打って出る。

雅は小早川家の地盤・千羽17区を継ぎ、兄の颯(寛一郎)も千羽2区から出馬するとして、父へ「引退してください」と迫る。下剋上は現実となっていき、将門は官房長官に就任した。

そして弥生も、政治をクリーンにしようとするこの動きに、夢を託したくなるのだった。

高橋一生 (C)フジテレビ

「そんなにうまくいくか」――だからこそ、見たいのだ

同ドラマで片桐役を演じたリリー・フランキーは、著作『日本のみなさんさようなら』において、こんな一節で映画やドラマを揶揄している。

「(映画やエンタメ作品は)細かいことはいい。画面いっぱいに日本海を映してテロップ一発『ニューヨーク』」

地理的な隔たりを、撮影費でも移動時間でもなく、文字で解決する。その豪快さには笑ってしまう。作り手がここはニューヨークだと言い切り、観客もひとまず話に乗る。画面の向こうから日本海の風が吹いてきそうでも、そこは承知の上だ。

今回の『ポリティカルパン』を見て、この一節を思い出した。

煮え切らない態度を取っていた玉矢が、士郎を出し抜くために動き出す。派閥を組み替え、解散を打ち出し、雅と颯も父へ反旗を翻す。誰も逆らえなかった男が、次々と足元を崩されていく。

そんなにうまくいくだろうか。反撃の条件が、ここまで都合よくそろうだろうか。現実の組織や人間関係を知っていれば、引っかかるところはある。筆者も、出来すぎた展開だとは思う。

それでも、これが見たかった。

現実の政治を見て、問題は指摘されるのに話が進まない、責任の所在も決着も曖昧なまま時間だけが過ぎると感じ、苛立つことはあるだろう。どの立場を支持するか以前に、「それで、いつ動くのか」という疲れがある。そこへドラマまで、同じ停滞を忠実に届けてくれなくてもいい。

現実を知らないから、この逆転を喜ぶのではない。現実ではこうならないことを知っているからこそ、こうなるところが見たいのである。