石原さとみ主演、野木亜紀子脚本で描くフジテレビ系ドラマ『ポリティカルパン』(毎週水曜22:00～)の第6話が、11日に放送された。

補正予算をめぐる不透明な金の流れを追い、今度は高級時計を鮮やかに盗み出した如月弥生(石原)。政治の闇を描きながらも、その見せ場はあくまで怪盗エンターテインメントとしての痛快さにある。一方で、社会問題への踏み込みが物足りなく映る部分もあるだろう。

政治的な主張への賛否ではなく、物語そのものの面白さで勝負する――そんな本作の姿勢に注目し、その長所と短所を考えてみたい。

【第6話あらすじ】寿司は本物、店と時計は偽物

ニッポニア政界のキングメーカーである小早川士郎(草刈正雄)が担いだ２世議員で若手のホープである玉矢吉実(香取慎吾)が、目の覚める人事の結果、新総理に抜擢される。如月弥生(石原さとみ)は、頓珍漢な受け答えしかできない玉矢に呆れるが、小早川雅(河合優実)は選挙制度改革議連に顔を出して励ましてくれた玉矢は良い人だし、ニッポニアを変えてくれるのではと期待していると言う。

士郎は新総理・玉矢のリーダーシップをアピールするべく、補正予算で電気・ガス補助金を出そうと画策する。夏目将門(高橋一生)と岩倉憲之助(酒向芳)は補助金の支出に反対しようとするが、士郎に押し切られてしまう。

その頃、巨額の補正予算が毎年あまり精査されずに出されていると聞き、ダークな金の臭いを嗅ぎつけた弥生は、乾(渡部篤郎)からも下請けと中抜きの構造についてレクチャーを受ける。そして、弥生は補助金事業の下請け会社『ニッポニアド・クリエイト』に目を付ける。社長の三枝リュウ(永岡佑)のSNSを見た弥生は、三枝社長が高級時計の収集家であり、寿司店で時計好きを集めたオフ会をよく開くことを知って、罠にかける。繋がりのある寿司職人と手を組み、ニセ店舗へとおびき寄せたのだ。

そこで振る舞われる絶品寿司の数々。そして金粉をばらまくパフォーマンスの際に、女将に扮した弥生が参加者全員の時計を預かり、ニセモノとすり替えたのだ。

こうしてまんまと中抜きのダークな金を盗み出した弥生。そんな弥生に将門が言う。「ダークマネーがなくなれば、泥棒は盗む金を失う」「(ダークな金を政界から出さないよう)法案を作ります」「ニッポニアを変えるんです」と。そして弥生にも協力を仰ぐのだった──。

香取慎吾 (C)フジテレビ

政治を描いても、思想への賛否を見せ場にはしない

この作品は、あくまでフィクションである。それを前提としても、『ポリティカルパン』には、今の日本の政界を揶揄したようなエピソードが数多く盛り込まれている。2世議員、裏金問題、派閥、中抜き構造。そこから生まれるダークな金を盗み出すのが、弥生の目標だ。

ただ、本作の醍醐味は、それを社会派の告発劇としてではなく、あくまでエンターテインメントとして見せるところにある。今回も、中抜き構造の説明から、偽の寿司店を舞台にした時計のすり替えへと進む。仕組みの説明は、盗みの面白さへたどり着くための助走なのだ。

その上で、あえて政治の闇へ踏み込みすぎず、報道やSNSなどで知られた事案を使い、特定の政治的立場への賛否が前面に出ないよう心を砕いている印象を受ける。現実への連想は誘う。しかし、現実の誰を支持し、誰を嫌うかまでは、観客に要求しない。“あくまでフィクション”であり、エンターテインメントでありたい。野木亜紀子氏や制作陣の、そんな姿勢が見て取れる。

その姿勢は正しい。

作り手の思想が物語より前に出れば、視聴者は登場人物の行動より、制作側の意図に目を向け始める。「弥生はどう出し抜くのか」を楽しんでいたはずが、「脚本家は誰を批判したいのか」を探り始める。泥棒の手口を見に来たのに、作り手の思想調査が始まってしまっては困る。

そこで起こる議論は、物語の面白さとは別のものだ。賛同する人も反発する人も熱くはなるだろう。だが、熱くなることと、ドラマに没頭することは違う。本作のように、楽しませることを正面に掲げた作品で、その楽しさより思想への賛否が主役になれば、本末転倒である。