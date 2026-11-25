「彼の清々しいほどのポピュリズム議員っぷりは、いつでも落ち目になり得るぽっと出の私にふさわしいかと思います」――『M-1グランプリ2025』で準優勝したお笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次が、フジテレビ系ドラマ『ポリティカルパン』(毎週水曜22:00～、第9話は12月9日放送)で地上波連続ドラマ初出演を果たす。演説調のネタで話題を集めた渡辺が、今度は新興政党の党首を演じる。

『M-1』で演説ネタが話題、今度はドラマで政党党首に

本作は、石原演じる女ルパン・如月弥生が政界に潜り込み、ダークな政治の金を奪い取る怪盗エンターテインメント。脚本は『アンナチュラル』『MIU404』などを手がけた野木亜紀子氏が担当し、石原とは『アンナチュラル』以来約8年ぶりのタッグを組んでいる。

今回、第9話のゲストとして出演が決まった渡辺が演じるのは、新興勢力の野党・新政治党の党首、加木谷花男(かぎたに・はなお)。イカサマ商売によって政治資金を作っている政党の党首という役どころだ。

渡辺は、2025年の『M-1グランプリ』で準優勝したドンデコルテのボケ担当。独特な語り口で繰り広げた政治絡みのネタが大きな反響を呼んだが、今度はドラマの世界で政治家を演じることになった。

「ぽっと出の私にふさわしい」「フィクションでしかありませんように」

渡辺は出演にあたり、「渡辺銀次41歳独身、この度加木谷花男を演じさせていただきました」と自己紹介。

演じる人物について、「加木谷は自らを花火に例えます。彼の清々しいほどのポピュリズム議員っぷりは、いつでも落ち目になり得るぽっと出の私にふさわしいかと思います」と、自身の芸人人生にも重ねてコメントした。

さらに、「役どころとしてもちょっと顔を出すだけの愚かで危うい薄っぺら議員ですが、実のところそれを自覚してやっていそうな恐ろしさがあります」と、キャラクターの一筋縄ではいかない一面を紹介。

最後は「どうかそうした政治家はフィクションでしかありませんように」と、政治ネタで注目を集めた渡辺らしい言葉で締めくくった。

第9話には尾上寛之、最終話には超特急・小笠原海も

11月25日放送の第8話では、総理大臣・玉矢吉実(香取慎吾)が、キングメーカーとして君臨してきた小早川士郎(草刈正雄)を権力の座から追い落とす一方、終盤には独裁的な振る舞いを見せるという展開が描かれた。

12月2日は『2026FNS歌謡祭』のため放送を休止し、9日の第9話と16日の第10話(最終話)で物語はクライマックスを迎える。

第9話には渡辺のほか、内閣総務官室の南役で尾上寛之が出演。最終話には、玉矢政権の政策に反対するデモ参加者・宮崎役で、超特急の小笠原海が登場する。

渡辺演じる新興政党の党首が、混迷を深めるニッポニアの政界にどのように関わるのかにも注目だ。

【編集部MEMO】

渡辺銀次

1985年8月2日生まれ、山口県出身。お笑いコンビ・ドンデコルテのボケ担当。相方は小橋共作。独特な語り口を生かした漫才で注目を集め、2025年の『M-1グランプリ』で準優勝。政治を題材にしたネタでも話題となった。2026年12月9日放送のフジテレビ系ドラマ『ポリティカルパン』第9話で、地上波連続ドラマ初出演を果たす。

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