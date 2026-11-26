俳優の趣里と杉野遥亮が、2027年1月期のフジテレビ系月9ドラマ『ラスト・サイレン―命をつなぐものたち―』(毎週月曜21:00～)でダブル主演を務めることが26日、発表された。2人とも月9初主演となり、同年4月期放送の『１１９エマージェンシーコール SEASON２』と世界観を共有する「シェアード・ユニバース」で描かれることも明らかになった。

趣里が救急救命士、杉野遥亮が救助隊員に

本作は、横浜市消防局に所属する救急隊員や救助隊員たちが、命を救う最前線で奮闘する社会派エンターテインメントドラマ。救急現場で働く人々が、日々の出動を通して「命」「組織」「社会の歪み」と向き合う姿を描く。

趣里が演じるのは、横浜市消防局中央消防署中央第一救急隊の松本知世(まつもと・ちせ)。救急救命士の資格を持ち、高度な救命技術で人々の命を救う人物だ。

医師の家に生まれ、医学部を卒業したものの、ある出来事をきっかけに医師国家試験を受けず、救急隊員になったという異色の経歴を持つ。医療知識と救命処置の技術に優れている一方、救急救命士として行える処置には制限があることに葛藤している。

一方、杉野が演じるのは、中央消防署中央救助隊の川島薫(かわしま・かおる)。幼少期に救助隊に助けられた経験から、「一秒でも早く要救助者を助けたい」という強い使命感を抱いている。

現在は特別高度救助部隊「SR(スーパーレンジャー)」を目指しており、大型免許や潜水士資格も取得。受験資格となる5年間の経験も満たしているが、ある出来事が原因で先に進めずにいるという。

そんな2人は、救急現場での連携をめぐって衝突することも。それぞれが抱える過去や葛藤と向き合いながら、命をつなぐために奮闘していく。

1月期と4月期の月9がつながる新たな試み

さらに本作は、清野菜名主演のドラマ『１１９エマージェンシーコール』と同じ世界観を共有する「シェアード・ユニバース」として制作される。

『１１９エマージェンシーコール』は、消防局の指令管制員たちが119番通報を受け、声だけを頼りに命をつなぐ姿を描いた作品。2027年4月期には、その続編となる『１１９エマージェンシーコール SEASON２』が月9枠で放送される。

今回は、2027年1月期の『ラスト・サイレン』で救急隊・救助隊の活動を描き、4月期には指令管制員を中心とする『１１９エマージェンシーコール』の世界へとつながっていく構成。異なる作品が同じ世界観を共有するフジテレビ初の試みとなる。

2作品が具体的にどのような形で交錯していくのかは、今後明らかになる。

撮影は『１１９エマージェンシーコール SEASON２』と同様、横浜市消防局の全面協力のもとで実施。脚本には『１１９エマージェンシーコール』も手がけた橋本夏氏が参加し、演出を城宝秀則氏ら、プロデュースを安永英樹氏が担当する。

趣里、デビュー15周年に15作目の主演

趣里は、2011年に俳優デビュー。NHK連続テレビ小説『ブギウギ』ではヒロインを務めるなど、数々の作品で活躍してきた。

2026年はデビュー15周年にあたり、本作が15作目の主演作。フジテレビ制作の連続ドラマでは初主演となり、月9でも初めて主演を務める。

趣里は出演にあたり、「月9ドラマで初めて救急救命士に焦点を当てた作品ということで、まず興味を持ちました。そして、杉野さんとご一緒できると聞いて、とても楽しみだと思いました」とコメント。

自身が演じる知世については「医学部出身で医療の知識があり、とにかく目の前の命を救うんだという思いが一番ある真面目な子」と紹介し、「松本知世がどう成長していくのか私も楽しみです」と期待を寄せた。

デビュー15周年と主演15作目が重なったことについては、「日々目の前のことを必死にやっていたら、気が付いたら15年たっていました。そして、数字ではありますが、ちょうど15周年で15作品目の主演ということでとても光栄なことだと思いました」と喜びを語った。

杉野遥亮、月9初出演で初主演

杉野は2015年に芸能界デビューし、2016年から11年連続でゴールデン・プライム帯のドラマに出演。今回の作品で、その記録を12年連続に伸ばす。

月9ドラマには今回が初出演で、初主演。フジテレビドラマでは『ばらかもん』『オクラ～迷宮入り事件捜査～』に続く3度目の主演となる。

杉野は「僕も趣里さんとご一緒できると聞いて、協力していい作品を作れたらいいなとワクワクしました。消防士という役も初めてなので、準備からいろいろやってみることがありそうで、前向きに楽しんで取り組めそうだなと思いました」とコメント。

演じる薫については「トラウマを抱えていて、それがきっかけで今は救助隊に配属されているのですが、芯はしっかりしている人だと思います」と説明し、趣里演じる知世との衝突や、薫自身の成長も見どころに挙げた。

また、月9初主演については「月9という枠は子どもの頃から耳にしていて、そんな枠でお仕事させていただけることを光栄に思っています」と心境を明かした。

さらに、「ドラマを観たことでこの職業を目指してみたいと思ってくれる方がいるかもしれないので、視聴者の皆さんの楽しみや希望になれるように頑張りたいと思います」と意気込みを語っている。

【編集部MEMO】

趣里

1990年9月21日生まれ、東京都出身。2011年に俳優デビュー。映画『生きてるだけで、愛。』で第42回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。NHK連続テレビ小説『ブギウギ』ではヒロインを務めた。主な出演作に、ドラマ『ブラックペアン』『モンスター』『大空港～GATE24～』など。2027年1月期の『ラスト・サイレン―命をつなぐものたち―』で、フジテレビ制作の連続ドラマ初主演・月9初主演を務める。



杉野遥亮

1995年9月18日生まれ、千葉県出身。2015年に『FINEBOYS』専属モデルオーディションでグランプリを獲得し、芸能界デビュー。主な出演作に、ドラマ『地味にスゴイ! 校閲ガール・河野悦子』『ばらかもん』『オクラ～迷宮入り事件捜査～』、NHK大河ドラマ『どうする家康』など。2027年1月期の『ラスト・サイレン―命をつなぐものたち―』で月9初出演・初主演を果たす。

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