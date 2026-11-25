日本テレビ系の2026年大みそか特番が発表された。18時から千鳥と渡辺直美がMCを務める『ドッキリ大晦日 千鳥＆直美 泥棒だらけの美術館』(18:00～21:00)、21時から川島明(麒麟)がMCを務める『年末大富豪バトル』(21:00～23:45)を放送する。

千鳥＆渡辺直美が“闇の美術館”でドッキリ

『ドッキリ大晦日 千鳥＆直美 泥棒だらけの美術館』は、千鳥と渡辺が主催する“闇の美術館”を舞台にした大型ドッキリエンターテインメント。

芸能人やセレブが愛した超豪華なお宝を求めて、人気俳優チームや人気芸人チームが美術館に潜入。次々に襲いかかる難攻不落のステージで、体当たりミッションに挑む。

各チームのステージは、スリリングな潜入ドラマからゲームミッションへと展開。予測不能な仕掛けの中で生まれる友情と裏切りを描きながら、挑戦者たちが最後に本物のお宝を見極められるのかを追う。

大悟は、大みそか特番のMCを務めることについて「同じ劇場からスタートした麒麟の川島さんと、こうして大みそかの特番で並べるのも感慨深いです。そして、普段ニューヨークにいる(渡辺)直美と一緒にできるのも楽しみです」とコメント。

「こういう大舞台で年に1回でも一緒にやれるようになったらいいなと思います。今回はいつもの賑やかな感じだけでなく、気合の入った勝負の番組です(笑)」と意気込んだ。

さらに、「盗んででもほしいもの」を聞かれると、「狙うお宝は“大視聴率”です(笑)」と回答。「紅白をはじめ強力な裏番組ばかりですが、バトンミスすることなくしっかり数字を奪い取って、川島さんへ繋ぎます」と宣言した。

ノブも「大みそかの裏番組からごっそり視聴率を奪い取り、後の時間帯を担当する川島さんへ最高の数字でバトンを渡したいです」とコメント。

渡辺は「2026年の日テレバラエティの全てがぶち込まれた超豪華番組になると思うので沢山の方に観ていただきたいです!」と呼びかけ、「全国民の視線を盗みたいです!!!(笑)」と笑いを誘った。

川島明MC、芸能人3人が高額賞金を懸けて大富豪で対決

21時から放送される『年末大富豪バトル』は、トランプゲーム「大富豪」を題材にした心理戦バラエティ。俳優やアスリート、芸人たちが高額賞金を懸けて真剣勝負を繰り広げる。

特徴は、プレイヤーが3人という点。対戦相手が2人だからこそ、一手の意味が際立ち、より戦略的でスリリングな駆け引きが展開される。

MCを務める川島は「素晴らしい豪華ゲストの皆さんと大みそか特番をご一緒させていただけて光栄です」と喜び、「『大富豪』は、俳優さんやアスリート、芸人たちが“滑ってはいけない”という厳しいルールのもと(笑)、とんでもない賞金を懸けてトランプの『大富豪』で真剣勝負を繰り広げます」と見どころを紹介する。

千鳥からの“視聴率のバトン”についても「千鳥がごっそり奪い取って渡してくれる視聴率のバトンをしっかり受け取り、大晦日の夜を締めくくりたいと思います」と応じた。

さらに、今後の番組について「今年一回きりではなく、あの伝説の番組のように5年、6年、10年と続く大みそかの定番にしていきたいです」と、長寿特番への意欲を見せた。

【編集部MEMO】

最近10年の日本テレビ系GP帯大みそか特番

2017年『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで! 絶対に笑ってはいけないアメリカンポリス24時!』(18:30～24:30)

2018年 『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで! 絶対に笑ってはいけないトレジャーハンター24時!』(18:30～24:30)

2019年『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで! 絶対に笑ってはいけない青春ハイスクール24時!』(18:30～24:30)

2020年 『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで! 絶対に笑ってはいけない大貧民GoToラスベガス24時』(18:30～24:30)

2021年『笑って年越したい! 笑う大晦日』(18:30～24:30)

2022年『笑って年越し! 世代対決 昭和芸人vs平成・令和芸人』(17:00～24:30)

2023年『笑って年越し! THE笑晦日』(16:15～26:00)

2024年『史上最大32名×超高額自腹!! ピタリでたら1000万円 大晦日もゴチになります! SP』(18:30～23:45)

2025年『ヒロミの大晦日リホーム』(18:00～23:30)

2026年『ドッキリ大晦日 千鳥＆直美 泥棒だらけの美術館』(18:00～21:00)、『年末大富豪バトル』(21:00～23:45)

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