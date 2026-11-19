石原さとみ主演、野木亜紀子脚本で描くフジテレビ系ドラマ『ポリティカルパン』(毎週水曜22:00～)の第7話が、18日に放送された。

今回は、取材で得た知見を政治劇の緊張感に変え、政界の怖さをサスペンスとして見せる野木脚本の巧みさについて考えてみたい。

石原さとみ (C)フジテレビ

【第7話あらすじ】「異議あり」の一言で誰もが冷や汗

夏目将門(高橋一生)は、補助金事業の金の流れを透明化する法案を作るべく、大泥棒・如月弥生(石原)に協力を求める。「権力を盗み出す。いいじゃないですか!」。弥生も乗り気になるが、委託先企業と太いパイプを持つ小早川士郎(草刈正雄)が認めるはずはない。将門たちは総理・玉矢吉実(香取慎吾)と雅(河合優実)の協力を得て、士郎を出し抜く作戦に動き出す。

財務省主計局長を説得し、議員への根回しを重ね、迎えた財務金融部会。しかし、根回ししていない議員2人が参加し、反対する。将門は用意した回答で応じるが、さらに追及が。そこで雅が、相手の持ち出したアダム・スミスの「見えざる手」の解釈に切り込み、知識と機転で危機を救う。

ところが、士郎への裏切りになると恐れた玉矢が及び腰に。計画は頓挫しかけるが、政調審議会などの関門を通過すれば後押しするという約束を取り付ける。将門の根回しで政調を切り抜け、残るは士郎も参加する総務会となった。

当日、士郎が多忙で遅刻、あるいは欠席する可能性が浮上。弥生はその動きを尾行する。このまま無事に終わるかと思われたが、秘書が将門の計画に気づいてしまう。

総務会へ駆け込んできた士郎は、こう告げる。「異議あり」と──。

草刈正雄 (C)フジテレビ

権力を盗む――将門もまた、大泥棒だった

「権力を盗み出す。いいじゃないですか!」。弥生の言葉は景気がいい。第7話で、この大仕事を持ちかけたのは金庫番の将門の方だった。

これまで金の番人として弥生を警戒してきた男が、今度は盗みの計画を立てる。ただし、狙うのは札束ではない。誰に仕事を渡し、どこへ金を流すかを決める力だ。補助金事業を透明化することで、その背後にいる士郎から、金の流れを握る権力を奪おうというのである。

弥生が金庫の中身を盗むなら、将門は金庫を支配する仕組みごと盗む。金庫番だと思っていた男も、なかなかの大泥棒だった。しかも、泥棒ではないか、敵ではないかと疑っていた弥生を仕事に誘うのだから、計画の規模には相当な自信があるらしい。

だが、現金を失うのと、現金が入ってくる仕組みを失うのとでは、持ち主の怒り方も違うだろう。片桐(リリー・フランキー)の末路を知っているこちらは、法案が通るかどうかだけを心配してはいられない。士郎に企みを知られたとき、潰されるのが計画だけで済むのか。その不安が、今回の作戦には最初からつきまとっている。

しかも、法案を通すには人に話し、説得し、協力者を増やさなければならない。知らせなければ進まず、漏れれば終わりかねない。金の流れを透明にする相談は、できるだけ内密に。将門が仕掛けたのは、味方を増やすほど秘密の管理も難しくなる、厄介な盗みだった。