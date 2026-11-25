日本テレビは25日、ビデオリサーチと共同で開発した新たな視聴率分析手法「RFS分析」について、特許を取得したと発表した。番組平均視聴率を「どれだけ多くの人が見たか」「どれだけ繰り返し見たか」「どれだけ長く見たか」という3つの要素に分解するもので、すでに日本テレビの番組制作や編成方針の検討に活用されている。

同じ視聴率でも「見られ方」の違いが分かる

テレビ番組の人気や成果を示す指標として、長年使われてきた「番組平均視聴率」。しかし、例えば同じ視聴率の数値を記録した番組でも、幅広い視聴者が少しずつ見ている場合と、特定の視聴者が繰り返し長時間見ている場合では、その支持のされ方は異なる。

こうした違いを把握するため、日本テレビとビデオリサーチが共同で開発したのが「RFS分析」だ。

RFSは、「R＝リーチ(視聴の広さ)」「F＝フリークエンシー(視聴の習慣性)」「S＝ステイ(視聴の深さ)」の頭文字を取ったもの。

Rは、どれだけ多くの人に番組が届いているか。Fは、視聴者がどれだけ繰り返し番組を見ているか。Sは、番組がどれだけ長く見られているかを表す。

この3つの要素を掛け合わせる「R×F×S＝番組平均視聴率」という関係に分解することで、視聴率という結果だけでは分かりにくかった番組の強みや課題を分析できるという。

例えば、視聴する人の数を増やす必要があるのか、一度見た人に次回も見てもらうことが課題なのか、それとも途中で離脱せずに見続けてもらうことが重要なのか。番組ごとに異なる改善の方向性を検討しやすくなる。

「視聴時間を3分伸ばす」など具体的な目標設定が可能に

RFS分析の特徴は、分析結果を実際の番組改善につなげられることにある。

従来の「番組を改善して視聴者を増やす」という漠然とした目標に対し、新たな手法では「視聴時間を平均3分伸ばす」「フリークエンシーを0.4回増やす」といった具体的な数値目標を設定できる。

さらに、それぞれの数値が改善した場合に番組平均視聴率がどう変わるかをシミュレーションすることも可能になる。

日本テレビでは、すでに番組の編成方針や強化案を策定する際に、こうしたシミュレーションを実践的に導入しているという。

また、視聴率を3つの分かりやすい要素に分解したことで、データ分析の専門家だけでなく、番組制作、編成、営業などの担当者が、共通の考え方で番組の現状や改善策を議論できる点もメリットとしている。

日テレ初の視聴率分析特許、他社の利用を独占せず

日本テレビが視聴率分析に関する特許を取得するのは今回が初めて。放送局とビデオリサーチが共同で特許を取得するのも初の事例となる。特許番号は第7946214号。

なお、日本テレビは今回の分析手法について、自社が独占するものではないと説明している。

視聴スタイルが多様化する中、日本テレビは今後もデータの利活用を推進し、視聴者のニーズをより正確に把握することで、番組の魅力を高めるコンテンツ戦略につなげていく方針だ。