プロ野球12球団のスター選手が一堂に会するスペシャルイベント『大和地所スペシャル 超プロ野球ULTRA』(開場：16:30、開演：18:00)が12月7日、大阪城ホールで開催される。
“88年世代”が監督を務める3チームによる夢の対抗戦
1985年にスタートした同イベントシリーズも今年で42回目。今年は「セ・パのリーグ対抗戦」から「リーグの垣根を越えた3チームによる夢の対抗戦」にリニューアル。それぞれのチームが、現役選手でもある“監督”のもとでULTRAの栄冠を目指す。
3人の監督は、秋山翔吾(広島東洋カープ)・大野雄大(中日ドラゴンズ)・前田健太(東北楽天ゴールデンイーグルス)の“88年世代”が務める。そして、12球団のチーム分けも発表。チーム秋山には、阪神タイガース、広島東洋カープ、福岡ソフトバンクホークス、オリックス・バファローズの選手。チーム大野には、横浜DeNAベイスターズ、中日ドラゴンズ、埼玉西武ライオンズ、千葉ロッテマリーンズの選手。チーム前田には、読売ジャイアンツ、東京ヤクルトスワローズ、北海道日本ハムファイターズ、東北楽天ゴールデンイーグルスの選手が参加する。
また、今回から導入される新競技や特別な演出、さらにはスペシャルゲストも予定。MCの爆笑問題、鷲見玲奈が選手たちの熱い戦いを盛り上げる。
(C)読売テレビ
【編集部MEMO】
チーム秋山は阪神タイガース：村上頌樹・工藤泰成、広島東洋カープ：栗林良吏・岡本駿、福岡ソフトバンクホークス：栗原陵矢・谷川原健太、オリックス・バファローズ：富山凌雅・麦谷祐介。チーム大野は横浜DeNAベイスターズ：佐野恵太・度会隆輝、中日ドラゴンズ：村松開人・田中幹也、埼玉西武ライオンズ：甲斐野央・隅田知一郎、千葉ロッテマリーンズ：中森俊介・西川史礁。チーム前田は読売ジャイアンツ：山﨑伊織・佐々木俊輔、東京ヤクルトスワローズ：山野太一・岩田幸宏、北海道日本ハムファイターズ：達孝太・清宮幸太郎、東北楽天ゴールデンイーグルス：早川隆久・YG安田。※出演者は予告なく変更となる場合あり