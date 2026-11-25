プロ野球12球団のスター選手が一堂に会するスペシャルイベント『大和地所スペシャル 超プロ野球ULTRA』(開場：16:30、開演：18:00)が12月7日、大阪城ホールで開催される。

“88年世代”が監督を務める3チームによる夢の対抗戦

1985年にスタートした同イベントシリーズも今年で42回目。今年は「セ・パのリーグ対抗戦」から「リーグの垣根を越えた3チームによる夢の対抗戦」にリニューアル。それぞれのチームが、現役選手でもある“監督”のもとでULTRAの栄冠を目指す。

3人の監督は、秋山翔吾(広島東洋カープ)・大野雄大(中日ドラゴンズ)・前田健太(東北楽天ゴールデンイーグルス)の“88年世代”が務める。そして、12球団のチーム分けも発表。チーム秋山には、阪神タイガース、広島東洋カープ、福岡ソフトバンクホークス、オリックス・バファローズの選手。チーム大野には、横浜DeNAベイスターズ、中日ドラゴンズ、埼玉西武ライオンズ、千葉ロッテマリーンズの選手。チーム前田には、読売ジャイアンツ、東京ヤクルトスワローズ、北海道日本ハムファイターズ、東北楽天ゴールデンイーグルスの選手が参加する。

また、今回から導入される新競技や特別な演出、さらにはスペシャルゲストも予定。MCの爆笑問題、鷲見玲奈が選手たちの熱い戦いを盛り上げる。

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