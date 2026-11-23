3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。

11月16日（月）の放送では、「学校行事の今」をテーマに、修学旅行先の台北から届いた生徒（リスナー）からのメッセージを紹介しました。

＜オープニングトーク＞

藤澤：生徒の皆さん、こんばんは！ 今を学ぶ超現代史の講師、Mrs. GREEN APPLEキーボードの藤澤涼架です！ さあ、今夜の授業は「学校行事の今」！ 最近、秋も深まってきて、文化祭とか修学旅行とか、学校行事にまつわるメッセージが多く届いていますよ！ ということで、今日はみんなの「学校行事の今」についていろいろとチェックしていこうと思います！

学校によって行事の時期も違うか！ 藤澤先生は運動会とか、あと高校だとクラスマッチ？ それも運動会っぽいけれど、クラスごとの球技大会みたいなのもあったかな。あと、小学校の時は音楽会もあったな！ そんな秋のイメージがありますけれど、生徒のみんなはどうなんだろうか？

――ここで、リスカ―から届いたメッセージを紹介。

＜リスナーからのメッセージ＞

藤澤先生、こんばんは！ 私は今、高校の修学旅行で台北に来ています！ 現地の大学生に案内してもらって観光するというプログラムがあり、バッグに「ゼンジン」のラバーバンドと、「BABEL」のバンドロゴのキーホルダーをつけていたら、「それミセス？」と聞いてくれました!!

海外でもミセスが聴かれているという実感が普段はあまりピンときていなかったのですが、現地で気づいてもらえて、さらに「『ライラック』と『青と夏』、聴くよ！」と言われて急に実感が湧きました！ 藤澤先生にも、海外で広まっていることを教えたいなと思い書き込みました！

（神奈川県 16歳 女の子）

＜藤澤からのメッセージ＞

藤澤：ありがとう！ そうですか！ まず、台北で現地の大学生に観光案内してもらうって素敵ね！ 日本の学生さんを案内するっていうのも、向こうの大学生さんにとってもいい時間だと思うし、すごい良い経験、体験になるよね！

しかも、ミセスに気づいてくれたんだ！ 嬉しい！ こういうのめっちゃ嬉しいよね！ 僕たちもありがたいことに海外の方からメッセージをいただいたりとか、ミュージックビデオとかもすごく楽しんでくださっているので、そういったコメント欄とかでも海外の方々の反応とかもすごく嬉しいんですけれど、そうやってたくさんの方々に楽しんでもらえているっていうのが実感できるのがすごく嬉しいです！ メッセージありがとうございます！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info