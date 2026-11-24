5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT(チャージスポット)」の新CMキャラクターに就任。新テレビCM「M!LKのチャースポ」編が、24日から放映される。

モバイルバッテリーに扮したM!LKが借りてもらえるのを待つ新CM

新CMでは、モバイルバッテリーに扮したM!LKの5人が、コンビニのバッテリースタンドに並び、スマートフォンの充電に困った人に借りてもらえるのを待つ姿が描かれる。

CMは、M!LKの楽曲「爆裂愛してる」の「ば・く・れ・つ」をオマージュした「M!LKのチャ・ー・ス・ポ！」という掛け声と振りからスタート。「はやく誰かのスマホ、充電してぇ～！」と待ちきれない様子の佐野勇斗の隣で、吉田仁人が「借りるの簡単なんだけどなー」とぼやく。そんな吉田に曽野舜太が「仁ちゃん! まずは笑顔だよ!」と笑顔を見せると、吉田は「はいはいさわやか」と返す。また、山中柔太朗が「すぐ借りられますよ。アプリとってQR読むだけ」と丁寧に呼びかける一方、塩崎太智(※崎はたつさき)は「みんなー! チャージしよー!」と大声で叫び、「声デカ!」とツッコまれるなど、メンバーそれぞれの個性を生かした掛け合いが繰り広げられる。

撮影では、バッテリーをかたどった衣装に身を包んだ5人が、掛け声や動きを繰り返し練習。本番ではぴったりと声を合わせ、チームワークの良さを見せた。撮影後のインタビューにも衣装を着たまま登場し、わざとメンバー同士でぶつかるなど、即席コントのような動きでスタッフを楽しませたという。さらに、11月24日の結成12周年を前に、撮影現場ではサプライズでケーキが登場。結成12周年を祝うメッセージと5人の写真が入った大きなケーキに、メンバーは「すげー!」「でっか!」と声を上げて喜んでいた。

撮影後のインタビューで、自身の充電が切れたときの“チャージ方法”を聞かれると、佐野は「サウナです、僕は」と回答。「10分入って、20分外に出るっていうのを、3セットぐらい」と、こだわりの入り方を明かした。一方、サッカー観戦で元気をチャージするという山中は、早朝にスペインリーグの試合を見て、そのまま仕事へ向かうこともあるという。

また、最近ピンチだと感じた出来事について、吉田は「品川に携帯を置いて、新大阪に自分が行ったんですね。だからどんどんどんどんスマホが離れていく」と、スマートフォンを置いたまま移動してしまったエピソードを披露。「忘れ物のピンチとかない」という塩崎は、“ビジュアルのピンチ”として、自宅で普通のハサミを使って眉毛を切りすぎてしまったことを告白。「言い過ぎだけど、ほんとヒョウ柄くらい(になって)」「眉毛ヒョウ柄時期」と振り返った。

さらに、「バッテリー切れになりやすいメンバー」を5人が一斉に指さして回答すると、山中、塩崎、吉田に票がわかれる結果に。塩崎から「移動の車で寝てるイメージ」と指名された山中は「100%くらい、90%以上寝てます」と認めつつ、そんな塩崎について「眠くなった瞬間に、パチンって眠くなるんですよ」と明かすと、吉田も「0時以降になると、変なスイッチが入るんで。逆に元気みたいな」と付け加えた。