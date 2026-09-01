「本当に騙されました」――タレントの秋元真夏が、1日に放送されたフジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ～気になる答え今夜出します～』(毎週火曜19:00～)に出演。事前に聞かされていた内容とは異なるロケに参加することになり、困惑する一幕があった。

秋元真夏

この日の放送では、外国人が選んだ「鳥貴族」の人気メニュートップ10を当てる企画を実施。タイムマシーン3号の関太、KEY TO LITの佐々木大光、なすなかにしの中西茂樹による“食ベンジャーズ”が、全71品の中からトップ10を予想し、実際に食べながら正解を探っていった。

ロケ開始から約1時間が経過しても1位と2位しか当てられず、苦戦する3人。そこへ新メンバーとして現れたのが秋元だった。

しかし、秋元は登場するなり「えっ、違うロケって聞いてるんですけど」と困惑。「帰っていいですか?」と訴え、“食ベンジャーズ”の新メンバーとされると「新メンバーやめてください。絶対やだ!」と拒否した。

それでも予想に加わることになった秋元は、タレ味が好きだと話した流れから、乃木坂46時代の握手会を引き合いに「塩対応というよりはたれ対応だったかな」とコメント。自らの発言に震えながらも、“美味いものを食べながらうまいことを言おう”と奮闘する。

秋元が最初に選んだ「むね貴族焼(たれ)」は外国人人気23位で不正解。食リポでは「お肉しっとりしていて、これは1本取られました。焼き鳥の串だけに」と繰り出した。

その後も、「ふんわり山芋の鉄板焼」を食べて「この山芋がすごいトロッとしてて、私の目もとろんとしてきちゃいそう」とコメントするなど、予想以上に“うまいこと”に力を注いでいく秋元。

ところが肝心のランキングではなかなか正解を出せず、次の仕事まで残り約30分となったところで、中西から「勇気を持って言いますけど、あなたは何の役にも立ってない」と痛烈な一言を浴びてしまう。

最後のチャンスで秋元が選んだのは「手羽先塩」。「手羽先って翼ですか?」と確認すると、「♪今、私の願い事がかなうならば 手羽先ほしい」と名曲「翼をください」の歌詞をもじりだし、関から「もう帰ってくれ。30分もいなくていい」と戦力外通告を受けた。

実食すると「めちゃくちゃ美味しい。本当に美味しすぎて取り乱しちゃいます。鳥だけに」と畳みかけた秋元だが、結果「手羽先塩」は外国人人気8位。最後の最後で見事に正解を引き当て、秋元はようやく“食ベンジャーズ”の役目を果たした。

VTRを見届けた生放送のスタジオで、秋元は今回のロケを「本当に騙されました」と回顧。本来は食リポをするロケだと聞かされていたものの、“食ベンジャーズ”に入れられたと明かし、改めて不満を漏らしていた。

番組終盤には、先日誕生日を迎えた秋元をサプライズで祝福。VTRにも登場し、林が何度も飲むことになった「魅惑のチョコレートみるく」と、それを使った「魅惑のチョコレートみるくケーキ」が用意された。秋元は「ありがとうございます」と喜び、「魅惑のチョコレートみるく」を口にすると、「美味しすぎて、みるみるなくなっちゃいそうです。ミルクだけに」と、最後まで“うまいこと”を言うことに取り憑かれながら番組を締めくくった。

この誕生日サプライズは、全国ネット放送終了後、VTRにも登場したマジシャン・KiLaによる「鳥貴族」とは全く関連性のないマジックショーをスタジオで行い、それが終わると突如敢行。ミニ枠での脈略のない怒涛の展開に、生放送終了後、出演者から次々に「なんじゃこの構成(笑)」「なんだったんだこの時間(笑)」と驚きの声が上がっていた。