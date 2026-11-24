12月17日・18日の2日間、TOYOTA ARENA TOKYOにて開催される、粗品、前田龍二、シモタ、大東翔生の“ギャンブル四兄弟”によるイベント『チンチロ』のグッズ一覧が公開された。

『チンチロ』×ドン・キホーテ BIGバッグ

『粗品 Official Channel』の人気コンテンツ『チンチロ』

『チンチロ』は、粗品のYouTubeチャンネル『粗品 Official Channel』の人気コンテンツで、“ギャンブル四兄弟” が「ソシー」と呼ばれる架空のチップを使い、サイコロの出た目で競うゲームである。

2023年12月の日本武道館を皮切りに、2024年11月に横浜アリーナ、2025年11月にさいたまスーパーアリーナで開催され、いずれもチケットは完売だった。今年の『チンチロ』は、2日連日で開催され、2日目のみ特別ゲストの出演を予定しているという。

また今回の『チンチロ』は、URBAN RESEARCH、ドン・キホーテ、ビッグカメラとのコラボグッズも発売。『粗品 Official Channel』で公開されたグッズ紹介動画で、このコラボを粗品から聞いた兄弟たちは「マジで!?」「すごいやん!」と驚きの声を上げていた。