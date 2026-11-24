TOKYO FMグループの「ミュージックバード」が制作し、全国のコミュニティFMで放送中のラジオ番組「目覚めの時間～ヨグマタ相川圭子のアセンションプリーズ」。ヨガ・瞑想の世界的第一人者で、数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークをはじめグローバルに活躍しているヨグマタ相川圭子が、アシスタントの田中真由香とともにより豊かに生きるための知恵や考え方を伝える番組です。今回の放送では、「感謝の気持ちを持って働くこと」について語りました。

◆仕事を「苦しいもの」にしないための考え方

毎年11月23日は「勤労感謝の日」です。今年も残り少なくなり、1年を振り返る機会が増えるこの時期。そこで今回は田中が相川に「2026年に頑張ったこと」について尋ねました。相川は9月にスイスを訪れて会合に参加したことや、年末に向けて現在の仕事に取り組んでいる近況を振り返りながら、勤労感謝の日にちなんだ「仕事への向き合い方」について語りました。

相川は、仕事を義務のように捉えるのではなく「楽しむこと」が大切だといいます。「仕事を苦しいこととしてやると、すごくストレスを感じて疲れちゃうと思うんですね」と話し、仕事に対する心の持ち方について助言します。

仕事には生活費を稼ぐという側面もありますが、同時に「心身を動かす機会」にもなります。例えば、歩く仕事なら足腰が鍛えられ、頭を使う仕事なら判断力や反応力を養うことにつながると相川は話します。

そのうえで相川は、仕事に対して「どのような気持ちで向き合うか」が重要だと強調します。「いやいやながらやるとマイナスになってしまいますから。やはり、感謝しておこなうこと。そうすると自分のメリットになるし、エネルギーも湧いてきて、仕事のクオリティが高まっていきます」と伝えます。

◆新しい挑戦が自分の可能性を広げる

仕事を通じて周囲の人に喜んでもらうことも、自分自身の成長につながります。相川は、誰かの役に立てることに感謝しながら取り組めば、仕事への意欲や判断力も高まっていくと考えています。

仕事を続けるなかでは、役職や担当が変わるなど、新しい環境に直面することもあります。そうした変化に戸惑うこともありますが、相川は「新しいことを学ぶ機会」として受け止めることが大切だと話します。「新しいことに挑戦するのは、古いものと別れて、けじめをつけて学ぶこと。自分の心もゼロにして挑戦していくと飲み込みがよかったり、成長具合がよくなる」と説明。これまでの経験にとらわれず、素直な気持ちで学び直すことが成長につながるといいます。

また、仕事は1人で完結するものではありません。周囲の人に協力してもらうためにも、心を開いてお願いしたり、反対に頼まれたりする関係を築くことが大切です。相川は「できないことはできないとしっかり言う」と話し、自分には難しくても、ほかの人ならできる可能性があると指摘します。

さらに、自分のできる範囲にとどまらず、成長のために「少し高めの目標」を設定することも勧めます。できないことに挑戦するには勇気が必要だとしながらも、1つずつ乗り越えることで抵抗力がつき、可能性も広がっていくと考えています。相川にとって仕事は、報酬を得ながら自分を磨く機会でもあります。「お金をいただきながら修行させていただいている。ありがとうございますってことなんですよ」と、感謝を口にしました。

◆自分から進んで人を助ける「奉仕」の大切さ

話題は、勤労感謝の日に大切にしたい心構えへと移ります。相川は、頑張っている自分の体だけではなく、「仕事を手伝ってくれる周囲の人」にも感謝することが大切だと話します。そして、仕事を通じて誰かの役に立つだけでなく、「見返りを求めずに人を助けること」も勧めます。

「無償の愛のお手伝いをするといいんですよね」と語り、見返りを期待しない親切の大切さを説きます。このようなおこないは、サンスクリット語で「セヴァ（無償の奉仕）」と呼ばれ、実践することで自分自身の人格を育てることにもつながるといいます。

勤労感謝の日は、日々の仕事を振り返り、自分の働き方や周囲の人との関係を見つめ直す機会でもあります。仕事を単なる義務にするのではなく、感謝の心で向き合うこと。そして、見返りを求めない親切を日々のなかで実践していくこと。相川の話からは、働くことを通じて自らを磨き、周囲にも温かな喜びを広げていく生き方の大切さが伝わってきました。

＜番組概要＞

番組名：目覚めの時間～ヨグマタ相川圭子のアセンションプリーズ

放送日時：毎週日曜日 5:30～5:55

パーソナリティ：相川圭子、田中真由香（アシスタント）

番組Webサイト：https://musicbird.jp/cfm/timetable/aikawa/