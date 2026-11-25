フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)で“クズ芸人”として知られる、元お笑いコンビ・ガッポリ建設の小堀敏夫が、YouTubeチャンネル『陣内智則のネタジン』にゲスト出演。ドキュメンタリーの密着取材が始まった経緯や、撮影中の知られざるエピソードを明かした。

小堀敏夫

当初は苦労する芸人の「復活劇」を描くはずが…

『ザ・ノンフィクション』では、2010年代後半から小堀に密着。2020年に放送された「52歳でクビになりました。～クズ芸人の生きる道～」を皮切りに、所属事務所からの解雇や婚活、ラーメン店での修業など、その波乱に満ちた生活が描かれてきた。

陣内から番組の裏話を尋ねられた小堀は、当初の取材について「最初は昔ちょこっと出てて、“あの人は今”みたいな感じ」と説明。かつてはテレビにも出演していたものの、現在は苦労している芸人を探していたといい、「それが復活していくっていうのを撮りたかったわけよ」と、当初の企画意図を振り返った。

小堀自身も、取材が来たことを喜んでいたという。親に自分の姿を見てもらおうと、アルバイトをして苦労しながら再起を目指す姿を見せようと考えたそうだ。

ところが、実際には「最初、うそ800並べて」と告白。工場で働いていると説明するなど、自分をよく見せようとしたものの、密着が続くうちに、話していた内容と実際の生活との食い違いが明らかになっていったという。

ネタ見せを欠席してパチンコへ「出ちゃったんだよ」

さらに、番組の方向性が変わるきっかけとなった出来事についても語った。

当時、小堀は所属していた劇団のネタ見せに参加する予定だったが、その前に立ち寄ったパチンコ店で大当たりが続いたという。

陣内から、時間を見て切り上げればよかったのではないかと指摘されると、小堀は「止まんないんだよ、出てるから」と主張。ネタ見せがノーギャラだったこともあり、参加を取りやめるとスタッフに連絡したそうだ。

すると、取材スタッフは小堀がいる川口のパチンコ店まで駆けつけてきたという。

小堀は、当初は自分をよく見せようとしていたものの、うそが次々と明らかになるうちに、取り繕うことをやめたと告白。「全部自分を出そう」と考えるようになったそうで、陣内から「企画がより面白くなっていったんだ」と聞かれると、「そういうこと」とうなずいた。

陣内が、これらは番組側の演出ではなく、小堀自身の判断による行動だったのかと確認すると、小堀はそれを認めた。

ラーメン店の初出勤に遅刻した理由も告白

その後、2025年に放送された「クズ芸人の生きる道～57歳 婚活始めます～」では、ラーメン店への弟子入りを目指したものの、初出勤の日に約1時間遅刻し、働くことができなくなった姿も放送された。

今回、小堀はその遅刻について、前夜に野球ゲーム『プロ野球スピリッツ』を知人に教えていたと説明。夜中の3時頃から話し始め、朝5時になってしまったという。

その後も眠れずに過ごし、午前11時頃に寝てしまったことで、約束の時間に間に合わなくなったそうだ。

しかも、起きた小堀は取材スタッフに「なんで起こさないんだ」と逆ギレ。しかし、スタッフから携帯電話を確認するよう促されると、何度も着信があったことに気づき、「ごめんね」と謝ったという。

陣内は、ラーメン店の店主が小堀のために名札まで用意していたことに触れながら、その行動にあきれた様子。小堀も、自分を受け入れてくれた店主の優しさを振り返っていた。