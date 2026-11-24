元プロ野球選手の糸井嘉男氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「憧れの先輩の影響で真似したものはまさかの◯◯◯!? 天然コンビにスタジオ爆笑連発!」に出演。憧れの選手だった新庄剛志氏の影響で始めたことを明かした。

糸井嘉男氏が新庄剛志氏の影響で始めたこと

実は憧れていた選手を聞かれ、「この人しかいないんですよ、僕は。新庄剛志さん」と答えた糸井氏。自身がドラフトで日本ハムに入団したタイミングで、新庄氏も日本ハムに加入したといい、「忘れもしないですね」と新庄氏の入団会見を回想。白の革ジャンにデニムという服装を目にして、「めっちゃかっこええやん。あっ、これがプロ野球選手なんやって」と思ったことを振り返った。

そんな新庄氏に憧れて何か真似したことはあるのかと聞かれると、糸井氏は「日サロ」と即答。さらに、歯のホワイトニングや香水も新庄氏の影響だったそうで、香水については「新庄さんがいい匂いするんで、まず何使ってはるんやろうって見て」と、当時の日本ハムの選手たちも香水をつけるようになったことを明かした。

そして、日焼けサロン、歯のホワイトニング、香水という影響を受けた意外なものにスタジオが笑いに包まれるなか、糸井氏は「3点セット!」と締めくくり、岡田圭右(ますだおかだ)から「3点セット! やあらへん(笑)」とツッコミを受けていた。