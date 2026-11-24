元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画「【藤浪晋太郎がオリックス加入!】森友哉とのバッテリーで復活なるか? デーブが語る獲得の狙いと再生の可能性!」に出演。オリックスの藤浪晋太郎獲得について、自身の考えを語った。
デーブ大久保氏がオリックスの藤浪晋太郎獲得について語る
藤浪のオリックス加入が話題に上がると、「単刀直入に言う番組なんで。本音で言う番組なんで言わせてもらうと、よく獲ったよなって」「だってストライクが入んないわけ」と率直な感想を述べる大久保氏。続けて、藤浪の制球難について、「(バッターの左右)関係なくなっちゃってる、もう」「基本は右のほうが投げにくいけど、でももうどっちも入んなくなっちゃってるから」と指摘した。
一方、大阪桐蔭時代にバッテリーを組んでいた森友哉との再結成について話が及ぶと、大久保氏は「それじゃないの? 一番は」と反応。「森友哉というずっとバッテリーを組んでた人間と組んだら、『安心して来い!』みたいな。(制球難が)治るんじゃないかって」と、森の存在が藤浪の復活につながる可能性について言及した。
また、オリックスについても「すごいチームだなと思って」と感心しながら、「藤浪がオリックス行って、俺はなんかちょっと期待しちゃってんだよな」と語っていた。
【編集部MEMO】
『デーブ大久保チャンネル』は、西武の一軍打撃コーチ、楽天の監督、巨人の一軍打撃チーフコーチなどを務めた、元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏によるYouTubeチャンネル。清原和博氏や愛甲猛氏、広澤克実氏、槙原寛己氏をはじめとするレジェンド選手をゲストに迎えた動画が人気を博しているほか、野球界のニュースや自身の近況についてもトーク。巨人のコーチを退任する際には、原辰徳前監督からの招聘秘話、コーチ就任時の率直な心境を涙ながらに語った動画が注目を集めた(※動画「【報告】巨人軍を退団して、居酒屋の親父に戻ります。」にて)。