元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画「【藤浪晋太郎がオリックス加入!】森友哉とのバッテリーで復活なるか? デーブが語る獲得の狙いと再生の可能性!」に出演。オリックスの藤浪晋太郎獲得について、自身の考えを語った。

デーブ大久保氏がオリックスの藤浪晋太郎獲得について語る

藤浪のオリックス加入が話題に上がると、「単刀直入に言う番組なんで。本音で言う番組なんで言わせてもらうと、よく獲ったよなって」「だってストライクが入んないわけ」と率直な感想を述べる大久保氏。続けて、藤浪の制球難について、「(バッターの左右)関係なくなっちゃってる、もう」「基本は右のほうが投げにくいけど、でももうどっちも入んなくなっちゃってるから」と指摘した。

一方、大阪桐蔭時代にバッテリーを組んでいた森友哉との再結成について話が及ぶと、大久保氏は「それじゃないの? 一番は」と反応。「森友哉というずっとバッテリーを組んでた人間と組んだら、『安心して来い!』みたいな。(制球難が)治るんじゃないかって」と、森の存在が藤浪の復活につながる可能性について言及した。

また、オリックスについても「すごいチームだなと思って」と感心しながら、「藤浪がオリックス行って、俺はなんかちょっと期待しちゃってんだよな」と語っていた。