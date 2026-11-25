フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)で“クズ芸人”として注目を集めた、元お笑いコンビ・ガッポリ建設の小堀敏夫が、YouTubeチャンネル『陣内智則のネタジン』にゲスト出演。現在も番組の密着撮影が続いていることや、ギャラ飲みの近況、結婚への思いを明かした。

小堀敏夫

知名度上昇でギャラ飲み収入増加

『ザ・ノンフィクション』では、芸人としての仕事が減り、ギャラ飲みやパチンコに明け暮れる小堀の生活を取材。所属事務所からの解雇や婚活、ラーメン店での修業、出家への挑戦など、波乱続きの人生がたびたび放送されてきた。

陣内から今後の展望を聞かれた小堀は、同番組について「カメラずっとついてて、いまだに撮ってるんだけど」と説明。驚いた陣内が「今も撮ってんだ」と聞き返すと、「撮れ高がたまるとオンエアみたいな、俺のやつはそういう感じなんだけど」と、撮影した素材が一定程度たまると放送される形式だという認識を示した。

その一方、収入面では変化もあるという。

仕事が減った時期にギャラ飲みを本格的に始め、客と飲食をともにして報酬を受け取っている小堀。当初は知名度が低く、長時間の付き合いになることもあったが、現在は以前より名前を知られるようになったといい、陣内から今後の芸人活動について聞かれると「ギャラ飲みは増えたから、とりあえず」と話した。

交際相手との結婚「しようかなと思っている」

さらに、現在は交際相手がいることも話題に。陣内から「結婚するんすか」と尋ねられると、小堀は「一応しようかなと思って」と答え、結婚を考えていることを明かした。

陣内が、結婚には生活面などさまざまな責任が伴うと指摘すると、小堀は「母ちゃんはまだ生きてるからさ、親父はちょっと死んじゃったんだけど、母ちゃんはちょっと安心させたいっていうのもあるし」と、母親への思いを口にした。

ただ、その後は結婚祝いの話にもなり、小堀は知り合いの社長や売れっ子芸人らからのご祝儀を期待する発言も。陣内からは、お返しが必要になるとツッコミを受けていた。

借金を抱える現在の生活についても話が及ぶと、陣内は「借金は返してくださいね」と忠告。小堀は「絶対返す」と約束するものの、陣内から「それは絶対嘘や」と疑われる一幕もあった。