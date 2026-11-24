俳優の永野芽郁が、24日に配信されたNetflix JapanのYouTube番組『ポッドフリックス -秘密の発信局-』にゲスト出演。愛車のハーレーダビッドソンや、海外を気ままに巡る1人旅など、意外なプライベートを明かした。

永野芽郁 撮影：蔦野裕

17歳で二輪免許取得、念願のハーレーを購入

番組のパーソナリティを務めるチュートリアルの徳井義実が驚いたのは、永野がプライベートで大型バイクに乗っているということ。永野は大型二輪免許を持っていると明かし、もともと17歳の頃に中型免許を取得していたと説明した。

その理由については「18歳まで車に乗れないじゃないですか。だから、移動手段はバイクだと思って」と告白。兄もバイクに乗り、母親も二輪免許を持っているという。

当時は兄のバイクを借りていたが、撮影期間中はバイクに乗らないことを事務所と約束しており、なかなか乗る機会がなかったそう。その後、念願だったハーレーダビッドソンに乗るために大型二輪免許を取得し、「今ようやくハーレーに乗っています」と語った。

現在の愛車は「ストリートボブっていう1,868ccのバイク」。撮影がない期間には都内を走ることもあるが、遠方に出かける際は、兄にバイクを運転してもらい、自分は車で後を追って目的地へ。到着してから乗り換え、海沿いをツーリングすることもあるという。

「世界中を見たいだけです」

バイク以外にも、アクティブな一面がある。それが海外への1人旅だ。

まとまった休みができると、ヨーロッパやアメリカなどへ1人で出かけることが多く、滞在期間は「1カ月半とかいる時もあります」と告白。行き先を細かく決めず、現地で思いつくままに電車に乗り、次の街へと移動していくスタイルだという。

母親には出発日と帰国日を伝えるものの、細かな旅程は決めていないため、「え、今どこにいるの?」と尋ねられることもあるそうだ。

旅の一番の目的はヴィンテージショップ巡り。「ヴィンテージの服がすごい好き」と話し、気になる店や飲食店を訪ね、満足したら次の場所へ移動すると明かした。

リスナーから「永野芽郁の取扱説明書」があるとしたら、最初のページにどんな注意事項を書くかと聞かれた際にも、「本当に突然1人で旅に行きます」と即答。その理由を「世界中を見たいだけです」と語った。

自宅で何もせずに過ごす日は「月に1回ないと思います」とも話した永野。徳井も、次々に明かされる行動的な素顔に驚きを隠せない様子だった。