俳優の永野芽郁が、24日に配信されたNetflix JapanのYouTube番組『ポッドフリックス -秘密の発信局-』にゲスト出演。12月3日から世界独占配信される主演映画『僕の狂ったフェミ彼女』の役作りや、泣くシーンの直前まで普段通りに過ごすという独自の演技法について語った。

永野芽郁 撮影：蔦野裕

「感情のギャップが欲しい」

永野が語ったのは、感情を大きく動かす芝居に臨む際の独特なスタイル。徳井から、泣いたり怒ったりするシーンの前には集中する時間を作るのかと聞かれると、永野は「ないです」と即答。普段通りに過ごし、直前まで笑顔でいることも多いという。

その理由については「プレッシャーがあるからこそ、入っていくみたいなのをやっていると、できなかった時すごい“どうしよう”って思ってしまうので」と説明した。

さらに、「感情のギャップが欲しいから、直前まで“うわぁ”ってやっているのに、本番ってやった瞬間に“うわぁ”って泣くとか、“うわぁ”って怒るみたいなのをやった方が、気持ちの振れ幅が大きくて、私はやりやすくて」と、あえて感情を作り込みすぎないことを心がけていると明かす。

そのため、監督から心配されることもあるという。泣くシーンの直前まで笑っていると、「泣くシーンですけど、大丈夫ですか?」「直前までへらへらしていますけど、大丈夫ですか?」と声をかけられることもあるが、永野は「大丈夫です、大丈夫です」と答えて本番に臨むそうだ。

徳井困惑「ちょっとわからないです。ごめんなさい」

永野がそうした演技法にたどり着いたのには、もう一つ理由があった。

これまで多くの先輩俳優やスタッフの仕事ぶりを見ながら、自分に合う方法を探してきたという永野。その過程で、現場の緊張感を高めすぎると、かえって芝居が難しくなることに気づいたそうだ。

「すごい集中した空気を作ってもらうと、内臓が震えちゃって、セリフがすんなり出てくる感じがしないんですよ。感情が勝っちゃって」と説明すると、徳井は「内臓が震える」という表現に「ちょっとわからないです。ごめんなさい。わかってあげたいけどわからない」と戸惑う。

永野によると、緊張した時に体の内側がブルブルと震えるような感覚があり、「それがあるとセリフがスムーズに出てこなくて、滑舌も悪くなったりとかしちゃって」とのこと。「緊張しすぎると良くないと気づいて。そこからそのやり方になりました」と、自身の演技スタイルが生まれた経緯を語った。



