元プロ野球選手の落合博満氏が、YouTubeチャンネル『【公式】落合博満のオレ流チャンネル』で公開された動画「中日・工藤公康新監督と巨人・松井秀喜新監督について【気になるニュースみつ】」に出演。中日・工藤公康監督の指導に対する世間の反応について、自身の考えを語った。

工藤公康監督

落合博満氏が工藤公康監督の指導について語る

中日の新監督に就任した工藤氏について、「期待していいんじゃないんですか?」と切り出した落合氏。「結構、言ってることがパワハラじゃないかとかっていうふうに騒いでる人いるけども、これはあくまでも当事者同士のね、言った側と聞いた側、何を感じてどう思うかっていうのが一番大事なんであってね」と、自身の考えを述べた。

続けて、「まして、ここまで負け続けてる球団を変えようと思うんだったら、相当きついこと言わなければ目が覚めないんだろうと思う。でも聞いてると、まあ普通のこと言ってるようにしか聞こえないんだけどね」と指摘。「普通のこと言ってるだけのことじゃないの? っていうふうに聞こえるけども、一般の人からすると、なんか強烈な印象を与えてしまってるっていうようなイメージがあるみたいだけどね」と語った。

その上で、「我々の時代ってもっと強烈だったよ? それだけ世の中が変わってきたっていうこともあるんだろうけども、何かを変えようと思うんだったら、監督が率先して手を打っていかなきゃいけない。だから、自分がこうやったらチームが強くなるっていうことを実践してやってるんだろうと(思う)」と、工藤監督の指導について自身の見解を示した。

さらに、「言わないで選手に任してても埒が明かない。技術的にも精神的にもまだ出来上がった選手じゃないっていう、そういうふうに見てるっていうことなんだろうと思うんでね」と推察。「だったら、自分たちでどうしなきゃいけないのかっていうようなことを見てるだけの時間的な余裕はないんだろうと思う。教えて、それをできるかできないか、やろうとする気があるのかどうなのかっていうことを確かめてるんじゃないのかなと思うよ」と続けた。

そして、「監督は勝つためにやるんだから。だから、その勝つだけの戦力をどうやって整えるかっていうのがね、監督の仕事なんで。首脳陣の仕事なんでね。それを実践してやってるっていうだけのことなんで」と説明し、「これで変われなければ結構重症だよ」と語っていた。