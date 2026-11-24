東急とJR東海は24日、JR東海管内で運行するクルーズトレイン「THE ROYAL EXPRESS 東海道クルーズトレイン」について、2027年4～5月の運行プランを発表した。世界遺産・富士山を周遊する3泊4日の「富士山麓を巡る旅」と、横浜と名古屋を結ぶ1泊2日の「東海道・富士の旅」を設定。計9回の運行を予定している。

2027年4～5月に運行する「THE ROYAL EXPRESS 東海道クルーズトレイン」の概要が決定

「富士山麓を巡る旅」は計5回運行し、出発日は4月2・9・16・23日と5月7日。初日は横浜駅から三島駅まで乗車し、富士山を望む車窓とともに「エルマイヨン」のフランス料理を楽しむ。三島駅から専用バスで山梨県へ移動し、「ふふ 河口湖」に宿泊。2日目は北口本宮冨士浅間神社に参拝した後、富士宮駅から新居町駅まで乗車する。「THE ROYAL EXPRESS」として身延線(富士宮駅から富士駅まで)の走行は初とのこと。新居宿で全国唯一の現存する関所を見学し、「KIARA リゾート＆スパ浜名湖」に宿泊する。

3日目は鷲津駅から三島駅まで乗車。車内で焼津の魚介を使った創作料理を味わい、富士山麓の「GORA KADAN FUJI」に宿泊する。最終日は沼津駅から横浜駅へ。富士山や田園風景を眺めながら、「羅漢」の日本料理や車内での音楽を楽しむ。

「東海道・富士の旅」は計4回運行し、横浜発・名古屋着の出発日は5月21・28日、名古屋発・横浜着の出発日は5月23・30日。横浜発の旅は、初日に東田子の浦駅を経由して沼津駅まで乗車し、「沼津倶楽部」または「おちあいろう」に宿泊する。2日目は三嶋大社を観光した後、三島駅から乗車し、車内でうなぎ料理を味わいながら名古屋駅へ向かう。

名古屋発の旅は初日に名古屋駅から沼津駅まで乗車し、車内でスペイン料理を提供。「沼津倶楽部」または「雲風々」に宿泊する。2日目は三嶋大社を観光し、三島駅から東田子の浦駅を経由して横浜駅へ向かう。車内で中国料理を楽しめる。

募集人数は各回26名(最少催行人員12名)。11月24日から申込みを開始し、公式サイトと郵送で抽選販売。2027年1月11日まで受け付ける。旅行代金(2名1室利用時の1人あたり料金)は「富士山麓を巡る旅」103万～123万円、「東海道・富士の旅」47万～54万円となる。