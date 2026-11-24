講談社は、2027年2月2日に、カイジ30周年記念企画となる『カイジ SPECIAL BOX 1996〜』を発売決定。アーカイブBOOK「カイジ ギャンブル大全」に、①「複製原画」②「人気キャラ＆名言コマシール20枚」③「カイジ僥倖守」の3大付録を特製の「名言BOX」にセットした豪華仕様となっている。

今だから語れる福本伸行先生のカイジ裏話に、歴代編集者によるカイジ愛と福本先生愛。さらに、ここでしか手に入らない付録を詰め込んだ限定企画。カイジファンには見逃せない内容となっている。

限定じゃんけん、鉄骨渡り、地下チンチロリンにパチンコ「沼」。30周年にわたって展開されてきたギャンブルの数々を福本先生が完全解説。歴代編集者へのインタビューに、連載当初の生原稿、カイジの詐欺防止ポスター……知られざるカイジワールドを1冊に詰め込んだ書籍「カイジ ギャンブル大全」はカイジマニアにとっても新しい発見があるはず。

3大付録にも注目。まずは福本先生指名の①複製原画(3パターンをランダム封入)。痺れるセリフと絵柄のシーンを自ら選んでいる。どのページに出会えるかは運次第！そして、カイジといえば心震える数々の名言。そこで②漫画のコマそのまんまシールと人気キャラ×名言シールを20枚。PCにもスマホにも、貼るのにちょうどいいサイズで作られている。さらにギャンブル運UPを狙う③「カイジ僥倖守」も！以上を特製の「名言BOX」に封入。言語化の天才、福本先生による“カイジ名言”が散りばめられたデザインとなっている。

さらに購入者特典として、【MEET 福本先生】を実施予定。福本先生とリアルに麻雀ができる権利が3名に贈呈される(詳しい応募方法は後日「ヤンマガWeb」にて発表される)。

■カイジ30周年記念企画『カイジ SPECIAL BOX 1996～』

アーカイブBOOK『カイジ ギャンブル大全』(B5判型128ページ)

＜3大付録＞

①福本先生ご指名シーン複製原画(3パターンランダム封入)

②人気キャラ＆名言シール、漫画コマシール(20枚セット)

③カイジ僥倖守

発売日：2027年2月2日

定価：13,333円(税込)

判型：A4サイズ化粧箱入り

発行元：講談社