グローバルスタンダードは、三洋物産および三洋販売の協力のもと、SANYO「海物語」シリーズを活用した「機能訓練用パチンコ」の共同実証を実施する。

GSの機能訓練用パチンコを活用した福祉施設での様子

今回の共同実証では、身体を動かす機能訓練に加え、手指を使った活動、レクリエーション、リラクゼーション、利用者同士や職員との交流など、施設や利用者の状況に応じた活用方法を検証。各施設での実証期間は原則6カ月間で、機器貸出・送料は原則無料とし、全国の介護・高齢者福祉施設や障害者支援施設などから参加希望を募集する。

福祉施設で選ばれ続けてきた「海物語」。その魅力を新たな福祉の可能性へ

「海物語」は、長年にわたり多くの人々に親しまれてきたパチンコシリーズ。同社の福祉施設向けレンタルサービスにおいて、導入時の「最初の一台」として最も多く選ばれているのが「海物語」シリーズとなっている。

その理由の一つとして、長年愛されてきた「海物語」ならではの魅力があると考えられている。明るく色鮮やかな海の世界、おなじみのマリンちゃん、期待感を高める魚群演出。これらは、かつてパチンコを楽しんでいた人々にとって、当時の記憶を呼び起こすきっかけにもなる。

実際に福祉施設を訪問した際、利用者から、

「あの魚群演出がいいんだよ」

「マリンちゃんが出てきて外れたときは悔しいんだよね」

といった声を聞くことがあったという。

懐かしい演出を見て昔の思い出を語ったり、大当たりの瞬間を周囲と一緒に喜んだりする。そうした何気ないやり取りが、利用者同士や職員との自然なコミュニケーションにつながることもある。

同社では、パチンコの映像や演出を楽しみながら身体を動かせることに加え、こうした会話や思い出を共有できる点も「海物語」を活用する大きな魅力だと考えており、今回の共同実証では、三洋物産・三洋販売の協力のもと、こうした「海物語」ならではの魅力を福祉の現場でさらに生かす方法が検証される。

共同実証で確かめたいこと

今回の共同実証では、SANYO「海物語」シリーズの親しみやすさや演出の楽しさと、GSが開発してきた操作器具を組み合わせ、福祉施設での参加意欲や交流、身体活動にどのような変化が生まれるかを検証する。

①レクリエーションへの参加のきっかけになるか

これまで施設のレクリエーションに参加しなかった人が、「海物語」の楽しさや懐かしさをきっかけに、新たに参加するようになるかを確かめる。

②利用者同士や職員との交流が生まれるか

魚群演出や大当たりの喜び、かつて遊技した思い出などを通じて、利用者同士や職員との会話・交流が広がるかを確かめる。

③普段運動をしない方が、身体を動かすきっかけになるか

運動に消極的な人や、これまで運動する機会が少なかった人が、遊技を楽しみながら自然に手足を動かすようになるかを確かめる。

④運動の回数や持続時間に変化が生まれるか

普段から運動を行っている人が機能訓練用パチンコを活用することで、操作回数や運動の持続時間、参加頻度などに変化が見られるかを検証する。

これらの検証を通じて、身体を動かす機能訓練だけでなく、レクリエーションやリラクゼーションなど、施設ごとの目的に応じた新しい活用方法を探っていく。

GSの機能訓練用パチンコは、ハンドグリップを握る、足こぎペダルをこぐといった動作を遊技機の操作につなげ、楽しみながら身体を動かせる仕組みとなっている。

ハンドグリップを使った操作の様子

足こぎペダルを使った操作の様子

福祉現場の声を集め、より使いやすい器具と活用方法の開発へ

本実証では、施設ごとの活動目的や利用者の状況に応じて、どのような操作器具や活用方法が適しているかを検証。参加施設には、機器の使用頻度や操作回数などの活動記録、利用者や職員へのアンケートを通じて、実際の使用状況や感想を収集する予定となっている。

記録方法や頻度については、施設の運用状況を踏まえ、事前に相談しながら進行。集まった情報をもとに、器具の使いやすさや利用者の反応、施設での活用方法を検証し、今後の製品開発や改良につなげていく。

また、実証期間中も新たな器具の開発を継続し、現場から寄せられる意見を取り入れながら、機能訓練用パチンコの可能性をさらに広げていく方針。現在、これまでとは異なる新たな参加方法や楽しみ方についても取り組みを進めており、具体的な内容については今後、実証の進展に合わせて順次紹介する予定となっている。

共同実証への参加施設を幅広く募集

今回の共同実証では、機能訓練を目的とした施設はもちろん、レクリエーションの充実や、利用者が無理なく楽しめる活動を検討している施設からも、広く参加希望を募集する。

【共同実証 募集概要】

対象施設：デイサービス、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム、グループホーム、障害者支援施設、生活介護事業所など、幅広い福祉施設

実証期間：各施設での機器使用開始から原則6カ月間

参加費用：原則無料(機器貸出・送料を含む)

使用機器：SANYO「海物語」シリーズを活用した機能訓練用パチンコおよび各種操作器具

参加施設へのお願い：機器の使用状況や操作回数などの活動記録、利用者・職員へのアンケートなど、共同実証に必要な情報収集への協力

器具・活用方法の選定：事前に施設が希望する活動内容や利用者の状況をヒアリングし、それぞれの施設に適した器具と活用方法を提案する。

募集・選定方法：募集数にあらかじめ上限は設けず、実施環境や活動目的などを踏まえて参加施設を選定する。応募状況によっては、参加開始時期を調整する場合がある。

申し込み：共同実証・参加施設募集ページ

「以前から興味はあったけれど、運動中心の活動は施設に合わないと思っていた」

「利用者が楽しめる新しいレクリエーションを取り入れたい」

そのような施設からの相談も歓迎。具体的な器具が決まっていなくても、利用者にどのような活動や時間を提供したいかという希望から、気軽に相談可能となっている。

◎グローバルスタンダード 代表取締役 野口智行氏のコメント

これまで福祉施設の皆さまと接する中で、身体を動かすことを楽しみにしている方がいる一方、運動が難しい方にも楽しんでいただける方法を求める声があることを実感してきました。

私たちが大切にしているのは、機械に人を合わせるのではなく、その人に合う操作方法を遊技機につなぐことです。

長年多くの方に愛されてきた『海物語』には、遊技機としての楽しさだけでなく、思い出や会話を生み出す魅力もあります。

今回、三洋物産・三洋販売の協力を得て共同実証に取り組めることを、大変うれしく思っています。

機能訓練の可能性を広げるとともに、これまで参加が難しかった方にも新たな楽しみ方を届けられるよう、施設の皆さまの声を大切にしながら取り組んでまいります。

◎三洋物産 代表取締役社長 盧昇氏のコメント

今回、遊技機にさまざまなアタッチメントを取りつけるなど、機能訓練分野でユニークな研究開発を進めるグローバルスタンダード様と、共同実証する機会をいただけたことを大変光栄に思います。

当社はこれまで30年弱、「海物語」を開発してまいりましたが、その根底にはずっと「世代や立場を問わず、誰もが分け隔てなく楽しめる娯楽を届けたい」という想いがあります。この想いが福祉施設を利用される皆さまにも届き、楽しい思い出として記憶に残ったり、語らい合ったりすることにつながっているのであれば、開発元としてこれ以上の喜びはありません。

施設には、「海物語」に初めて触れる方もいれば、かつて楽しんでいたもののパチンコホールに通えなくなった方もいらっしゃるはずです。そうした方々は、パチンコホールのお客さまとは異なる価値を求めているのではないかと感じております。本実証を通じて「遊び」の本質を再確認するとともに、遊技機の新たな可能性を拓く知見を得られることを大いに期待しております。