“絶望系アニソンシンガー”ReoNaが、2026年12月10日(木)0時から先行配信する新曲「あの頃死んでしまわなくてよかった」の配信ジャケットが公開された。

本楽曲は、2027年2月3日(水)に発売されるReoNa初のベストアルバム【ReoNa ANIME & GAME SONG BEST ALBUM 『ハロー、アンハッピー -赤-』『ハロー、アンハッピー -青-』】の青盤に収録される新曲。作詞・作曲・編曲は傘村トータ(LIVE LAB.)が手掛けており、現在開催中の「ReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”」でも披露されている話題の新曲で、ベストアルバムの発売に先駆けて先行配信されることが決定している。

今回、先行配信に向けて配信ジャケットが公開され、楽曲の新たなビジュアルが明らかとなった。

また、11月24日(火)より、先行配信を記念したPre-add／Pre-saveキャンペーンがスタートした。対象の音楽配信サービスで「あの頃死んでしまわなくてよかった」を事前追加することで参加できるキャンペーンとなっている。詳細は公式サイトにて。

さらに、12月11日(金)22:00より、ReoNa公式YouTubeチャンネルにて「あの頃死んでしまわなくてよかった」のリリックビデオがプレミア公開されることも決定している。

ReoNa × 傘村トータ「あの頃死んでしまわなくてよかった」-Lyric Video-

リリックビデオはReoNaと傘村トータが共同でプロデュースし、イラストはイラストレーターのわたなべとまり氏、映像制作は傘村トータが担当。プレミア公開に先駆けてサムネイルも公開された。YouTubeではプレミア公開ページもオープンしており、公開日時に向けてリマインダーの設定が可能となっている。

ReoNa初のベストアルバム『ハロー、アンハッピー -青-』に収録される新曲「あの頃死んでしまわなくてよかった」。12月10日(木)の先行配信、そして翌11日(金)のリリックビデオのプレミア公開にも注目したい。